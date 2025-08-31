習近平會見莫迪！中印雙邊會晤陣仗曝光

▲ 習近平與莫迪雙邊會議。（圖／翻攝 Narendra Modi YT）

記者任以芳／天津報導

中國國家主席習近平今（31日）在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪，大陸官媒稍早也證實兩人於中午進行會面。莫迪在YT個人頻道釋出2分多鐘畫面，印方共來十名人員，中方出席有習近平、蔡奇、王毅、陳敏爾等人。時隔七年莫迪「首次」訪華，根據印度駐華領事館發布畫面，莫迪抵達天津後受到在華居住的印度僑民熱烈歡迎，氣氛熱鬧。

大陸官媒《央視》《新華社》等報導指出，中國國家主席習近平今（31日）中午在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪，至今會議進行一個多小時，並且釋出莫迪進入會場，以及中印國旗等畫面。

▲ 習近平會見莫迪 。（圖／翻攝 Narendra Modi YT）

莫迪也在自己YT社交平台釋出兩分多鐘畫面，場地背景是中國萬里長城，以及中印兩國國旗，印方約十人出席包括印度總理莫迪，中方約有十一人包括中國國家主席習近平，還有中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇，中央政治局委員，中央外事工作委員會辦公室主任，外交部部長王毅，中央政治局委員、天津市委書記陳敏爾等人出席。

據印度媒體日前多方報導，莫迪與習近平這場雙邊會晤將為中印關係解凍提供非常好的新契機。莫迪行前也接受日媒《讀賣新聞》書面採訪，莫迪特別強調中印關係的重要性。他表示，穩定、可預測和友好的雙邊關係，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也將對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。

莫迪指出，當前世界經濟正處於動蕩時期，中印作為兩大新興經濟體和人口大國，加強合作、共同維護國際經濟秩序穩定尤為重要。他還強調，印度願意在「相互尊重、相互利益和相互敏感」的基礎上，從戰略性和長遠角度推進兩國關係，深化戰略溝通，以更好地應對共同發展挑戰。

預料有三大議題是中印聚焦關鍵，一是邊境問題與安全穩定，自2020年邊境衝突以來，中印最高領導人首次在中國進行正式會晤，外界高度關注雙方是否能在管控分歧、維持邊境穩定方面取得突破；二是推動經貿合作，此次會晤有望探討投資、產業鏈合作；三是地區與全球協作，作為上合組織成員，中印關係走向不僅影響雙邊，更關乎亞洲和全球大國合作格局。

另外，莫迪時隔七年赴華，昨天專機傍晚抵達天津，除了受到中方歡迎儀式，居住在華的印度僑民也組織前來迎接，並且舉行熱鬧活動。

▼ 大陸央視僅釋出莫迪抵達天津進場會見前畫面 。（圖／翻攝 央視）

▲ 莫迪受到印度僑民熱烈歡迎 。（圖／翻攝 印度駐滬領事館）

根據印度駐滬總領事館消息稱，莫迪在天津受到了來自中國各地的印度僑民的熱烈歡迎。「現場人們的稱頌、熱情、欽佩和尊重是無與倫比的。」並且有歌舞表演，莫迪還與孩童親切交流。

據了解，莫迪本次行程僅參加上合組織峰會，將不參加隨後舉行的九三閱兵活動，大陸學者認為，反應印度在二戰歷史認知問題上與日本存在某種默契。