上合峰會「中俄對美挑戰」成焦點　印度莫迪是最大變數

▲2025年上海合作組織峰會，在中國天津登場。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

上海合作組織峰會8月31日與9月1日登場，俄羅斯、印度與另外8個成員國領袖齊聚天津，是否對美國區域影響力構成挑戰，目前依然不明朗。

上海合作組織成立於2001年，規模持續擴大，現今成員國涵蓋俄羅斯、白俄羅斯、中國、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯、塔吉克、烏茲別克一共10國。

其中，伊朗、白俄羅斯明顯與西方對立，印度、中國、俄羅斯與西方關係則搖擺不定。該組織成立以來，就由區域經濟強權中國主導，俄羅斯則試圖藉此維持對中亞前蘇聯加盟共和國的影響力。

值得注意的是，美聯社指出，印度加入之後，可能對俄中在該組織的領導地位構成挑戰，但不太可能向俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，或中國對台灣及南海的主權主張提供實質支持。

烏俄戰爭爆發後，印度就成為俄羅斯原油的主要買家之一，因此與華府的關係日趨緊張。而總理莫迪8月會晤中國外交部長王毅之後，更宣稱雙方改善關係方面出現穩定進展。

邁阿密大學中國專家金德芳（June Teufel Dreyer）表示，上海合作組織展現從對話平台轉型為「全面務實合作機制」的意願，但「目標為何？又如何實現？」的問題仍待解答。