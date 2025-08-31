　
國際

北京閱兵三巨頭座位曝光！習近平坐中間　右邊普丁、左邊金正恩

▲▼ 左起北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲左起北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩將於9月3日現身北京天安門廣場，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁同台出席北京閱兵，這將是金正恩首度參與多邊外交場合，同時也是他時隔6年8個月再度訪中。克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）透露，屆時習近平將居中而坐，普丁坐在右側，金正恩則坐在左側。

韓聯社、塔斯社等報導，普丁屆時將以主要嘉賓的身分出席閱兵活動，訪中的4天期間也會與多名領導人舉行雙邊會談，例如印度總理莫迪、土耳其總統艾爾段等人。普丁與金正恩雙邊會議的可能性也正在討論中，若兩人屆時真的見面，將是繼2023年9月、2024年6月之後，時隔1年3個月再度會面。

至於金正恩，他可能搭乘專用火車前往北京。三巨頭確定出席北京九三閱兵，為可能舉行的中國、北韓、俄羅斯三方峰會奠定基礎。

前CIA分析師認為，金正恩此行不僅象徵其國際地位的提升，也可能對美中戰略平衡產生影響，三國領袖一同參加閱兵，以具體行動強調三方外交結盟。專家分析，金正恩此行可能意在運用與中國的密切關係，強化未來與美國談判的籌碼地位。

幕後／中國93閱兵預算＋經損約1540億　展示3大武力一次看

為紀念抗戰勝利80周年，中國大陸將在9月3日於天安門廣場舉行抗日紀念與閱兵儀式。根據我國安單位彙整，閱兵安排可區分：「徒步方隊」、「裝備方隊」、以及「空中梯隊」等三大部分；另外，閲兵活動的預算及經濟損失評估，包括人員訓練、油料維修、維穩工作、工廠停工補貼，以及停止商務觀光等，合計概略為360億元人民幣，約1540億元新台幣。

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合峰會

普丁痛批日本恢復軍國主義：不可容忍！

多國領導人會見習近平：奉行一中、反台獨　　

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」

