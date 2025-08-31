　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

是合作夥伴或對手　習近平會見莫迪：別讓邊界問題定義中印關係

▲▼ 習近平在天津會見莫迪、2025上合組織會 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平會見莫迪強調合力維護邊境問題 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／天津報導

中國國家主席習近平今（31）日在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪。這是中印兩國領導人自去年俄羅斯喀山金磚峰會會晤以來再次會面，也是雙邊關係重啟進程中的又一重要時刻。習近平針對中印關係特地指出，要加強戰略溝通，深化彼此互信，確信是合作夥伴而不是對手，「要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係。」

習近平指出，去年在喀山的成功會晤，為中印關係「再出發」奠定了基礎。中國和印度是兩大東方文明古國，是世界上人口最多的兩個國家，也是全球南方重要成員，肩負著造福兩國人民、促進發展中國家團結振興、推動人類社會進步的重要責任。做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，應當是中印雙方的正確選擇。

▲▼ 習近平在天津會見莫迪、2025上合組織會 。（圖／翻攝 央視）

▲ 習近平在天津會見莫，2025上合組織會 。（圖／翻攝 央視）

習近平指出，今年恰逢中印建交75週年，雙方應從戰略高度和長遠角度看待兩國關係，通過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展，並提出四點建議。

首先要加強戰略溝通，深化彼此互信。「只要把准了是合作夥伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠。」

二要擴大交往合作，實現互利共贏。中印都處在發展振興的關鍵階段，應該聚焦發展這個最大公約數，相互支持、相互促進、相互成就

三要照顧彼此關切，堅持和睦相處。中印兩國老一輩領導人70多年前倡導的和平共處五項原則，需要珍視和弘揚。要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係。

四要加強多邊協作，維護共同利益。要共同展現歷史擔當，堅持多邊主義，加強在重大國際和地區問題上的溝通和協作，捍衛國際公平正義，攜手推動世界多極化和國際關係民主化，為維護亞洲乃至世界和平和繁榮作出應有貢獻。

▲▼ 習近平在天津會見莫迪、2025上合組織會 。（圖／翻攝 央視）

▲ 莫迪提出盡快恢復兩國直航 。（圖／翻攝 Narendra Modi YT）

莫迪在會見中表示，去年與習近平的會晤為印中關係發展明確了方向，雙邊關係正重回積極軌道，邊境保持和平穩定，兩國直航也即將恢復，這些成果不僅惠及中印兩國人民，也有利於全球穩定。他強調，印度始終認為中印是夥伴而非對手，共識遠大於分歧，願從長遠視角推動兩國關係。

莫迪指出，在全球經濟高度不確定的情況下，中印作為重要經濟體，加強合作至關重要。印方願與中方共同尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案，並強調兩國關係不受第三方干擾。莫迪表示，中印堅持戰略自主與獨立外交，攜手合作將推動21世紀真正成為「亞洲世紀」，並在國際事務中共同增強多邊主義的力量。他並祝賀中方圓滿履行上海合作組織輪值主席國職責，並預祝天津峰會取得成功。

會見中，中共中央政治局常委蔡奇、王毅、陳敏爾等一同出席。

莫迪會見習近平強調恢復兩國直航

莫迪會見習近平強調恢復兩國直航

中國國家主席習近平今（31日）在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪，大陸官媒稍早也證實兩人於中午進行會面。莫迪在YT個人頻道釋出2分多鐘畫面，印方共來十名人員，中方出席有習近平、蔡奇、王毅、陳敏爾等人。根據印度《新德里電視台》報導，莫迪發言時指出，「致力於在相互信任、尊重和敏感的基礎上推動印中關係向前發展」，並且提出盡快恢復兩國直航以及印度教徒赴西藏朝聖。

