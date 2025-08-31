時隔7年訪華！莫迪今會見習近平　聚焦邊境管控、經貿合作區域安全

▲2019年大阪二十國集團峰會，普丁、莫迪、習近平一起牽手拍照，如今三人聚首天津上合峰會再成焦點。（圖／路透）

記者任以芳／天津報導

上海合作組織峰會今（31日）在天津揭幕，印度總理莫迪昨天30日傍晚專機已經抵達天津，預計中午與中國國家主席習近平舉行重要會晤。這一會晤被視為本屆峰會最受矚目的雙邊互動之一，也是莫迪自2020年中印邊境發生衝突以來，時隔七年「首次」訪華，預料邊境穩定管控、經貿合作、區域全球安全合作三大議題備受關注。

據印度媒體報導，莫迪與習近平今天中午預計將舉行雙邊會晤。這也是莫迪七年多來首次正式踏上中國土地。兩國領導人上一次面對面互動是在2024年金磚國家峰會期間，當時在俄羅斯喀山舉行的會議為雙方提供短暫交流的機會，但未能展開「實質性」對話，此次天津上合組織峰會為中印關係解凍提供非常好的新契機。

莫迪行前也接受日媒《讀賣新聞》書面採訪，莫迪特別強調中印關係的重要性。他表示，穩定、可預測和友好的雙邊關係，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也將對地區和全球的和平與繁榮產生積極影響。

莫迪指出，當前世界經濟正處於動蕩時期，中印作為兩大新興經濟體和人口大國，加強合作、共同維護國際經濟秩序穩定尤為重要。他還強調，印度願意在「相互尊重、相互利益和相互敏感」的基礎上，從戰略性和長遠角度推進兩國關係，深化戰略溝通，以更好地應對共同發展挑戰。

▲時隔七年，莫迪「首次」訪華。（圖／翻攝 CGTN）

預料有三大議題是中印聚焦關鍵，一是邊境問題與安全穩定，自2020年邊境衝突以來，中印最高領導人首次在中國進行正式會晤，外界高度關注雙方是否能在管控分歧、維持邊境穩定方面取得突破；二是推動經貿合作，此次會晤有望探討投資、產業鏈合作；三是地區與全球協作，作為上合組織成員，中印關係走向不僅影響雙邊，更關乎亞洲和全球大國合作格局。

自2020年加勒萬河谷衝突以來，中印關係一度陷入低谷，導致兩國交流受阻，中資企業在印經營環境趨緊，兩國民間往來也受到顯著影響。從數據來看，即使中印關係極差，兩國貿易往來依然保持高水平，2024年雙邊貿易額達到1380多億美元，顯示出經濟聯繫無法切斷的堅韌性。

中印經貿往數據是最好的支撐，加上美國總統川普揮舞關稅大棒重傷印度，過去被視為盟友關係瞬間生變，莫迪此行不僅是為出席上合組織峰會，可說是一石二鳥之計，一方面可「加速」改善中印關係的積極信號，一方面對美大打「中國牌」，增加談判本錢。

因此，習近平與莫迪的會晤，將為雙方探索緩和緊張局勢、重啓合作機制提供機會。會議可能涉及邊境局勢管控、經貿合作前景、供應鏈安全以及在多邊框架下的協調等議題。考慮到印度在二十國集團、金磚機制和上合組織中的地位，以及中國在地區和全球事務中的作用，中印如何處理雙邊關係，將直接影響亞洲乃至世界的戰略格局。

▲印度總理莫迪29日先訪日後訪華，與日本首相石破茂進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，莫迪此行安排還是充滿一些小心思，訪問中國並非首站，先前29日至30日先是訪問日本，與日本首相舉行雙邊峰會，接著再赴中國出席上合峰會並會見習近平，這樣安排也折射出印度在大國平衡外交，力求保持戰略自主，一方面鞏固與日本的合作，另一方面也不從錯失改善中印關係的窗口。

在天津這座以開放與合作著稱的城市，中印領導人的會晤備受期待，西方媒體也認為，雖然雙方分歧依舊，一次高層對話很難改變太多，但具有高度標誌性意義，如果此次會談能取得積極進展，中印關係有望迎來新的拐點。