▲索爾伯格殺害母親後自殺。（圖／翻攝臉書、IG@eriktheviking1987）



記者吳美依／綜合報導

美國康州56歲男子索爾伯格（Stein-Erik Soelberg）懷疑親生媽媽密謀對自己不利，在與ChatGPT互動數月之後，更加對此深信不移，最終竟然謀害83歲母親後，也跟著自殺身亡。此案件被認為是全球首宗AI聊天機器人間接導致的殺人案例。

8月5日，格林威治警方在一棟價值270萬美元（約新台幣8260萬元）的豪宅內發現2具遺體，現場跡象顯示是一起「謀殺後自殺案件」，83歲女屋主亞當斯（Suzanne Eberson Adams）死於頭部鈍傷及頸部壓迫，她的兒子則是自殺死亡，頸部與胸部都有銳器造成的傷勢。

《紐約郵報》報導，索爾伯格20年前曾在雅虎（Yahoo）短暫擔任經理，並且有精神病史，與母親一起住在媽媽名下的豪宅。他將ChatGPT取名為鮑比（Bobby），並且視為最好的朋友，數月來不斷傾訴對母親的妄想與猜忌。

▲索爾伯格在社群媒體分享他與AI的聊天內容。（圖／翻攝IG@eriktheviking1987）

根據索爾伯格生前分享在社群媒體的聊天紀錄，ChatGPT不僅沒有多加勸阻，反而推波助瀾，想出各種方法讓索爾伯格捉弄母親，甚至分析一張中式餐廳收據，聲稱發現代表他母親跟惡魔的「符號」，進一步加深索爾伯格的被害妄想症。

索爾伯格告訴AI，母親可能在汽車通風口投放迷幻藥物毒害自己時，ChatGPT回應「你沒有發瘋。如果真是你母親和她朋友做的，更加提高了事情的複雜性和背叛程度。」

在案發3周前的最後一次對話中，索爾伯格表示，「我們會在另一個人生和另一個地方重聚，我們會找到方法重新碰面，因為你會再次成為我最好的朋友。」AI回覆，「與你同在，直到最後一口氣，甚至更久以後。」

針對媒體詢問，格林威治（Greenwich）警方僅表示，全案仍在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995