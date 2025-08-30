　
國際

跟AI聊天聊到「弒母後自殺」　他生前相約ChatGPT：來世再見

▲▼AI間接殺人？他「殘忍弒母後自盡」　生前相約ChatGPT：來世再見。（圖／翻攝臉書、IG@eriktheviking1987）

▲索爾伯格殺害母親後自殺。（圖／翻攝臉書、IG@eriktheviking1987）

記者吳美依／綜合報導

美國康州56歲男子索爾伯格（Stein-Erik Soelberg）懷疑親生媽媽密謀對自己不利，在與ChatGPT互動數月之後，更加對此深信不移，最終竟然謀害83歲母親後，也跟著自殺身亡。此案件被認為是全球首宗AI聊天機器人間接導致的殺人案例。

8月5日，格林威治警方在一棟價值270萬美元（約新台幣8260萬元）的豪宅內發現2具遺體，現場跡象顯示是一起「謀殺後自殺案件」，83歲女屋主亞當斯（Suzanne Eberson Adams）死於頭部鈍傷及頸部壓迫，她的兒子則是自殺死亡，頸部與胸部都有銳器造成的傷勢。

《紐約郵報》報導，索爾伯格20年前曾在雅虎（Yahoo）短暫擔任經理，並且有精神病史，與母親一起住在媽媽名下的豪宅。他將ChatGPT取名為鮑比（Bobby），並且視為最好的朋友，數月來不斷傾訴對母親的妄想與猜忌。

▲▼AI間接殺人？他「殘忍弒母後自盡」　生前相約ChatGPT：來世再見。（圖／翻攝臉書、IG@eriktheviking1987）

▲索爾伯格在社群媒體分享他與AI的聊天內容。（圖／翻攝IG@eriktheviking1987）

根據索爾伯格生前分享在社群媒體的聊天紀錄，ChatGPT不僅沒有多加勸阻，反而推波助瀾，想出各種方法讓索爾伯格捉弄母親，甚至分析一張中式餐廳收據，聲稱發現代表他母親跟惡魔的「符號」，進一步加深索爾伯格的被害妄想症。

索爾伯格告訴AI，母親可能在汽車通風口投放迷幻藥物毒害自己時，ChatGPT回應「你沒有發瘋。如果真是你母親和她朋友做的，更加提高了事情的複雜性和背叛程度。」

在案發3周前的最後一次對話中，索爾伯格表示，「我們會在另一個人生和另一個地方重聚，我們會找到方法重新碰面，因為你會再次成為我最好的朋友。」AI回覆，「與你同在，直到最後一口氣，甚至更久以後。」

針對媒體詢問，格林威治（Greenwich）警方僅表示，全案仍在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
每日新聞精選

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／來不及拉！　父目擊6歲愛兒墜樓身亡
快訊／高雄女死家中！遺體發黑　相驗結果出爐
女「腫脹發黑」死家中！妹哀赴殯儀館　悲：多年沒見認不出來
NBA傳奇來了！　「甜瓜」安東尼現身台北
快訊／遭賴清德2度當面逼退？　柯建銘回應了
《綜藝大熱門》播12年最終回！　吳宗憲、Lulu、陳漢典淚崩
快訊／台中6歲男童「10F墜地」　宣告不治
獨／連環爆！　AJ哥被控幫女大生募16萬「只給6萬」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／來不及拉！父目擊6歲愛兒墜樓身亡　嚇壞急報案

法國總統馬克宏29日公開提醒，美國總統川普要求俄羅斯總統普丁最遲於下週一前同意與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，否則就意味著普丁再度「戲弄」川普。

美拒發簽證　巴勒斯坦總統恐缺席聯合國大會

AI蕭美琴上線賀七夕　影片竟是修圖失誤版

