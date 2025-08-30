馬克宏警告「普丁戲弄川普」　白宮駁斥荒謬：續推俄烏峰會

▲美國總統川普可能會遭俄羅斯總統普丁「玩弄」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

法國總統馬克宏29日公開提醒，美國總統川普要求俄羅斯總統普丁最遲於下週一前同意與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，否則就意味著普丁再度「戲弄」川普。馬克宏強調，若會晤無法成行，歐洲各國將推動更嚴厲的制裁施壓俄羅斯談判；德國總理梅爾茨則警告，歐洲戰爭恐持續數月，但強調歐洲不會拋棄基輔。

根據美媒《國會山報》，馬克宏29日與梅爾茨在聯合記者會上表示，川普設下的最後期限將至，倘若普丁拒絕會晤澤倫斯基，歐洲勢必考慮加大初級與次級制裁。他坦言希望俄羅斯與烏克蘭領導人能夠直接對話，但迄今俄方已多次拒絕相關安排。

梅爾茨也直言，普丁尚未展現願意與澤倫斯基會晤的跡象，這場衝突恐怕還會持續許多個月。他強調，歐洲各國不會在戰爭中放棄基輔，並將持續支持烏克蘭。

川普上週在白宮會見歐洲領袖及澤倫斯基時就曾表示，若兩週內俄烏沒有達成會面，他將採取行動。澤倫斯基29日也重申，川普當初承諾會在一至兩週內決定是否對俄羅斯施加額外懲罰，而最後期限就在下週一。

目前，俄羅斯仍持續拖延華府推動的和平談判，並持續對基輔與多座烏克蘭城市發動無人機與飛彈襲擊。烏方堅持拒絕領土讓步，但表示願意讓澤倫斯基與普丁直接對話，並同步與美國及歐洲協商戰後安全保障。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）於29日回應媒體詢問時則反駁此說法「荒謬」，並聲稱川普上任7個月以來已推動7項和平協議，「沒有任何一位美國總統、甚至當今世界領袖在促進和平上能比得上川普」。

米勒重申，川普認為俄烏戰爭是拜登的戰爭，而川普正堅定努力終結殺戮。

美國中東問題特使威特柯夫（Steve Witkoff）於29日在紐約會晤烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）與副外長基斯利察（Sergiy Kyslytsya），討論俄羅斯持續轟炸烏克蘭的局勢。葉爾馬克會後在社群平台X發文指出，他已邀請威特柯夫近期訪問基輔，並強調，「烏克蘭支持川普的堅定立場，也歡迎美方提出的各項和平倡議，但遺憾的是，每一項都遭到俄羅斯拖延」。