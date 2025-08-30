　
媽媽反對變性釀殺機！美23歲槍手「116槍血洗校園」動機曝　19死傷

▲▼明尼蘇達州明尼阿波利斯市聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School）發生槍擊，槍手羅賓．威斯特曼（Robin Westman）犯案前拍攝影片。（圖／路透）

▲警方發現槍手羅賓．威斯特曼（Robin Westman）生前疑似曾自爆犯案動機。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市天主教學校27日發生槍擊案，導致2死18傷，而兇手正是23歲校友羅賓·威斯特曼（Robin Westman），他的母親也曾任職於該校。兇手在案發前寫下大量文章，其中部分甚至被錄製成影片上傳至YouTube。他將自己的暴力行為歸咎於母親反對他變性，並呼籲大眾不要阻止自己小孩轉換性別。

根據CNN、《紐約郵報》報導，儘管警方目前仍在調查兇手的具體犯案動機，但發現威斯特曼曾在7月1日的日記中回憶起當初被母親反對變換性別的過程。他說，「媽媽，妳的話讓我一直處於不安中，無法尋求幫助，害怕承認失敗。媽媽，妳是對的，但妳處理的方式讓我想要殺死這麼多人。」

據悉，當威斯特曼向母親表態想要變性時，遭到對方反對。母親瑪麗·葛瑞絲警告他，「你以後就會覺得現在的想法很荒謬」，並預言他會後悔這個決定。

警方還發現，威斯特曼在文章中寫道，「性別和大麻把我搞得一團糟。真希望我永遠沒有嘗試過這兩樣東西。千萬別讓你的孩子在17歲前變性或吸大麻。」威斯特曼寫下的文章大部分是使用自創密碼書寫，混合西里爾字母和英文拼音。

威斯特曼的母親瑪麗·葛瑞絲也曾任職於這間天主教學校。她在2020年同意為當時17歲的兒子辦理改名手續，將「羅伯特」改為「羅賓」，顯示她曾支持兒子的性別認同改變。

明尼阿波利斯警察局副局長克里斯多夫·蓋特斯29日表示，透過與明尼蘇達州刑事調查局合作，已與威斯特曼母親進行對話，但拒絕透露更多細節。消息指出，瑪麗·葛瑞絲先前拒絕配合調查，現已聘請刑事辯護律師萊恩·加里代表。

儘管宣言中充滿怨恨，威斯特曼在寫給家人和朋友的信件中態度卻截然不同。他告訴父母，「你們沒有讓我失望，給了我很多。我真心感謝你們的愛，我覺得你們把我教養成好人。」他要求父母不要自責，強調自己保持著「同理心、自我犧牲和良好品格」。

威斯特曼27日在報天主教學校晨間彌撒期間朝教堂連開116槍，造成8歲的弗萊徹·默克爾和10歲的哈珀·莫伊斯克死亡，另有18人受傷。警方到達前，他已自殺身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

