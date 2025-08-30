日「無印良品」遭中國山寨搶註冊商標！慘敗訴　只能叫MUJI　

▲無印良品遭中國企業搶先註冊商標。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本知名生活雜貨品牌無印良品母公司良品計畫，在中國歷時25年的商標爭奪戰中最終敗北。中國最高人民法院已於6月駁回良品計畫的再審申請，該案定讞，正式確認日本無印良品在特定商品類別上無法繼續使用「無印良品」中文商標，只能改以「MUJI」標記。

這場商標大戰可追溯至2000年，當時中國本土企業搶先在第24類商品（包含毛巾、床罩等紡織品）註冊了「無印良品」商標。儘管日本良品計畫早在1980年就創立無印良品品牌，但在中國市場卻因為註冊時間較晚而處於劣勢。

根據《日本經濟新聞》報導，良品計畫為了奪回商標使用權，展開了長達20多年的攻防戰。該公司先是在2019年向中國國家知識產權局申請商標無效，遭到駁回後，於2020年提起行政訴訟。然而從2021年一審到2023年二審都宣告敗訴，即使在2024年7月提出再審申請，仍無法扭轉命運。

《中央社》報導指出，敗訴結果意味著良品計畫在中國販售毛巾、床罩等第24類商品時，只能改用英文「MUJI」商標標示，無法繼續使用消費者熟悉的「無印良品」中文字樣。不過，該公司在其他商品類別上仍可正常使用「無印良品」商標。

面對這項裁決，良品計畫公司回應表示，商標變更對其銷售業績「幾乎沒有影響」。