國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本藥局開放販售事後避孕藥 　免除年齡限制與家長同意

▲▼ 藥丸,藥錠,藥物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲事後避孕藥示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本厚生勞動省專家部會在8月29日正式同意，由東京的Aska製藥生產的緊急避孕藥「后安定，台譯」（Norlevo）可於藥局直接販售，無需醫師處方。此新規定將不設年齡限制，女性購買時也不必取得保護者同意，強調以便利性及支持年輕族群自主避孕為核心。

根據規定，購買者需在藥師面對面諮詢後於現場服用。這項藥物主要用於避孕失敗或遭遇性暴力的女性，若於性行為後72小時內服用，能有效降低約八成懷孕機率。專家部會指出，臨床試驗已證實其安全性，因此放寬使用者年齡限制，並取消家長同意要求，期望透過政策協助未預期懷孕的年輕女性。若遇疑似性犯罪案件，藥局也會與地方「一站式支援中心」等相關機構合作，提供必要協助。

事實上，日本藥劑師會自2023年11月已針對16歲以上女性展開無處方試驗販售。相比國際約90個國家和地區都能在藥局直接購買緊急避孕藥，日本過去則須經醫師開立處方，顯示本次政策調整有助於降低意外懷孕風險。

台灣方面，禾馨婦產科醫師烏恩慈曾公開表示，事後避孕藥應越早服用越好，能在藥局取得將是更理想的選擇。他解釋，事後避孕藥以黃體素抑制或延遲排卵，最佳服用時機為不安全性行為後72小時內，尤其是24小時內效果最佳。由於台灣部分地區婦產科資源有限，假期期間更可能延誤藥物取得，開放藥局販售有助於減少意外懷孕。

不過，部分醫師也提醒，事後避孕藥並非百分百有效，若服藥後仍懷孕，可能延誤子宮外孕等重要診斷。烏恩慈建議，購買時應由藥師進行衛教，並強制搭配驗孕棒，讓女性可於兩週後自行驗孕確認是否避孕成功。

烏恩慈醫師強調，事後避孕藥只是緊急選項，並非首選方式，「事後避孕藥當然不是避孕的首選，而是不得不的選擇。與其限縮藥物的取得，不如加強性教育才能有效降低懷孕的發生，並兼顧女性的健康與生育自主。」

08/28 全台詐欺最新數據

日本群馬縣安中市長岩井均29日首次率團到訪台南，拜會市長黃偉哲，會談中，雙方就觀光、體育、教育等領域展開討論，並期望在既有的獅子會50年交流基礎上，深化合作。

