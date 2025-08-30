　
南韓女性薪水竟「比男性少29%」　低薪勞工比率翻倍！

▲▼南韓男女性別薪資差距明顯偏高。（圖／VCG）

▲南韓男女性別薪資差距明顯偏高。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓性別薪資差距依舊居經濟合作暨發展組織（OECD）會員國之冠。根據韓國女性政策研究院最新發布的「性別統計」顯示，2024年南韓女性月薪平均比男性低29%，且女性低薪勞工比率也達23.8%，幾乎是男性的兩倍，凸顯勞動市場性別不平等現象仍十分嚴重。

根據《韓聯社》，該份報告指出，雖然過去5年以來南韓性別薪資差距已有縮小，從2018年的34.1%下降至2023年的29.3%，降幅達4.8個百分點，遠高於同期OECD平均下降1.7個百分點，但仍約為OECD平均值11.3%的2.6倍。與其他主要國家相比，南韓男女性別薪資差距明顯偏高，例如澳洲為10.7%、加拿大16.5%、瑞典7.5%，皆低於南韓。

此外，女性在低薪勞動市場的比例遠高於男性。2024年南韓女性低薪勞工比率為23.8%，男性僅11.1%；以2023年OECD可比較數據來看，女性低薪勞工比例為24.5%，比男性高出13.6個百分點。研究院指出，性別薪資差距與低薪勞工比例是衡量女性經濟地位與勞動市場不平等的核心指標。

韓國女性政策研究院呼籲，應積極建構性別平等的勞動市場，提升女性就業品質，保障女性職涯持續發展，並強化薪資透明度，以縮小性別薪資差距、改善勞動環境，提升女性經濟自主性。

