大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒專訪普丁談二戰　劍指日軍國主義、扭曲歷史：俄中堅決譴責

▲▼普丁。（圖／CFP）

▲普丁在莫斯科接受大陸官媒《新華社》專訪。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

2025年上海合作組織（以下簡稱上合組織）峰會將明8月31日至9月1日在天津舉行，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將赴華參加並且出席93大閱兵。大陸官媒《新華社》今（30日)刊出專訪普丁報導，談及國際上一些勢力歪曲歷史真相，中俄如何捍衛歷史？普丁幾乎劍指日本帝國主義，並且堅決指出「俄中堅決譴責任何歪曲二戰歷史、美化納粹分子、軍國主義者及其僕從、復仇者和劊子手、抹黑解放者戰士的企圖。「載入聯合國憲章和其他國際文書中的戰爭成果不可動搖，任何篡改都不可接受。這是我們與中國朋友共同的堅定立場。」

《新華社》今30日釋出專訪普丁報導，其中一個提問針對二戰，「中國和蘇聯分別作為二戰亞洲和歐洲主戰場，為贏得世界反法西斯戰爭勝利付出了巨大犧牲、作出了重大貢獻。您認為在當前國際局勢下，銘記這一勝利有怎樣的現實意義？面對國際上一些勢力歪曲歷史真相的企圖，中俄兩國應如何合作捍衛共同的歷史記憶？」

普丁指出，正如我剛才所說，今年我們與中國朋友共同慶祝偉大衛國戰爭勝利和軍國主義日本投降80週年，後者標誌著第二次世界大戰結束。

普丁說，蘇聯和中國人民首當其衝，在戰爭中承受了最慘重、數量最多的人員傷亡。我們兩國人民在抗擊侵略者的鬥爭中付出了巨大的犧牲，並在戰勝納粹主義和軍國主義的過程中發揮了關鍵作用。這些殘酷的考驗清晰地展現並鞏固了兩國友好互助的優良傳統，為現代俄中關係奠定了堅實基礎。

普丁表示，還記得，早在第二次世界大戰爆發之前，也就是上世紀30年代，當日本背信棄義地挑起對中國的武裝衝突時，蘇聯就向中國人民伸出了援助之手。數千名蘇聯職業軍官作為軍事顧問，為中國軍隊的建設和軍事行動的開展提供了咨詢支持。蘇聯飛行員也與中國戰友並肩作戰，英勇抗擊侵略者。

普丁進一步說，1937年10月至1941年6月，蘇聯向中國提供了總計1235架飛機、數千門火炮、數萬挺機槍以及彈藥、裝備和補給。其主要運輸路線是經由中亞通往中國新疆的陸路走廊，蘇聯專家在最短時間內修建了一條公路，以確保物資供應不間斷。

普丁繼續說，歷史事實無可爭辯地證明瞭當年戰鬥的規模和慘烈程度。我們銘記著名的「百團大戰」的偉大意義，中國共產黨軍隊從日本佔領下解放了擁有500萬人口的土地。我們也記得蘇聯士兵和指揮員在哈桑湖和哈拉哈河與日本的軍事衝突中取得的無與倫比的成果。1939年夏天，我們傳奇統帥格奧爾吉·朱可夫在蒙古草原贏得了他的第一次輝煌勝利，這實際上拉開了未來擊潰柏林-東京-羅馬軸心國的序幕。而在1945年，蘇聯紅軍在中國東北的戰略進攻行動為解放該地區發揮了決定性作用，徹底改變了遠東局勢，並最終使軍國主義日本的投降成為必然。

他強調，俄羅斯永遠不會忘記，正是中國的英勇抵抗，成為阻止日本在1941年至1942年進攻蘇聯、對我們背後捅刀的決定性因素之一，那幾年是我們十分艱難的時期。這使得蘇聯紅軍得以集中力量打敗納粹德國、解放歐洲。兩國之間的密切協作也成為反希特勒聯盟形成的重要因素，有助於中國成為一個強國，也推動圍繞戰後世界秩序問題進行建設性討論，並促進反殖民主義運動的開展。

普丁也永遠緬懷那些展現出真正愛國主義和英勇氣概、經受住一切考驗、戰勝強大且殘酷敵人的同胞，這是我們的責任。我們對所有老戰士深表敬意，向那些為了子孫後代的自由和我們國家的獨立而英勇犧牲的人們致以深深的敬意。我們感謝中方精心保存了在為中國解放的戰鬥中獻出生命的蘇聯紅軍戰士紀念設施。

▲▼ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／CFP）

▲ 普丁將參加「93大閱兵」，劍指日本一直在扭曲二戰歷史。（圖／CFP）

普丁又說，「這種對歷史真誠負責的態度與某些歐洲國家的情況截然不同。在那些國家，蘇聯解放戰士的紀念碑和墓地被野蠻褻瀆和摧毀，一些「令人不快」的歷史事實被篡改。我們看到，在一些西方國家，二戰成果正在被篡改，紐倫堡法庭和東京法庭的判決被公然無視。這種危險趨勢源於不願憶起當代西方精英的先輩們對發動世界大戰所承擔的直接過失，妄圖抹去其自身歷史上可恥的一頁，並意圖鼓動復仇主義和新納粹主義。歷史真相正在被歪曲和掩蓋，以迎合政治局勢。以虛構的所謂俄羅斯和中國威脅為藉口，日本軍國主義正在復活，而包括德國在內的歐洲，絲毫不為任何歷史相似之處而感到羞愧，反而為歐洲大陸重新軍事化制定路線。


普丁再次強調，「俄羅斯和中國堅決譴責任何歪曲二戰歷史、美化納粹分子、軍國主義者及其僕從、復仇者和劊子手、抹黑解放者戰士的企圖。已載入聯合國憲章和其他國際文書中的戰爭成果不可動搖，任何篡改都不可接受。這是我們與中國朋友共同的堅定立場。」

普丁又重申，「蘇中兩國人民共同抗擊德國納粹主義和日本軍國主義的經歷對我們具有永恆的價值。我重申，中華人民共和國主席習近平出席俄羅斯紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典具有重大和深刻的象徵意義。」

最後，他說，在紀念蘇聯偉大衛國戰爭和中國人民抗日戰爭勝利以及聯合國成立80週年之際，兩國簽署了關於進一步深化俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。這份文件闡述了兩國對一些國家企圖摧毀人類歷史記憶、以聲名狼藉「“基於規則的秩序」取代第二次世界大戰後建立的世界秩序、協作與對話的基本原則的共同立場。

