台灣沒紀念抗戰？陸委會：國防部有辦　預算被砍「沒花大錢宣傳」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦近日痛批賴政府否認抗戰勝利成果、無視中國人民抗日戰爭史實、歪曲二戰歷史。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，國防部、退輔會都有舉辦抗日紀念活動，但可能因為宣傳預算被刪了60%，沒有花大錢宣傳，大家不太知道，「中華民國政府並沒有忘記中華民國的歷史。」

梁文傑29日在例行記者會上提到，政府其實都有舉辦抗戰紀念活動，主要是國防部、退輔會，活動已經辦過很多場了，但因為國防部的宣傳經費被統刪60%，退輔會也被刪除不少，所以可能沒有花大錢做宣傳，大家不太知道，「建議大家可以去參加這些活動。」

對於國台辦稱賴政府不提日本殖民統治的歷史，梁文傑回應，那他也想問對方，為什麼不提俄羅斯把東北領土搶奪過去的歷史，「所以今天大家在這邊做口水戰是沒有意義的，我們還是堅持我們的觀點，對日抗戰是中華民國政府所領導的，真正有貢獻的只有中華民國政府的軍隊，中國共產黨在對日抗戰中是毫無貢獻可言的。」

對於國民黨批評民進黨未舉辦大型官方紀念活動，刻意淡化，並呼籲政府勇於面對中華民國的歷史，梁文傑強調，國防部、退輔會都在舉辦相關紀念活動，銘記這段中華民國反抗極權、反抗侵略的史實，「中華民國政府並沒有忘記中華民國的歷史。」

另外，中共下周將在天安門廣場舉行紀念抗戰勝利的「九三閱兵」，梁文傑說，屆時必然有台灣的統派團體會去參加，這些去參加的團體不能涉及與陸方任何形式的合作行為，否則將依《兩岸條例》等相關法律來處理。

▼國防部「二戰暨抗戰勝利80週年音樂會」海報。（圖／翻攝國防部）

