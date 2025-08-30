烏偵察艦遭俄無人艇攔腰撞「炸出大火球」　烏軍證實：至少2死

[#Russie/#Ukraine]

⚡️???????????????? Le navire de reconnaissance ukrainien le plus précieux a été détruit



Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'un bateau sans équipage russe avait coulé à l'embouchure du Danube le navire de reconnaissance moyen « Simferopol » de la marine… pic.twitter.com/rb2LjguGdO — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) August 28, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯國防部28日聲稱，俄軍使用無人艇在多瑙河口附近擊沉了烏克蘭海軍偵查艦「辛菲洛普號」（Simferopol）。對此，烏克蘭軍方發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）29日證實，辛菲洛普號確實遭到俄軍襲擊，並造成至少2名船員死亡，但未證實該艦是否已經沉沒。

▲烏克蘭偵察艦「辛菲洛普號」被俄無人艇從側面撞上，當場炸出大火球。（圖／翻攝自x）

根據《基輔獨立報》報導，普萊頓恰克29日表示，俄軍襲擊辛菲洛普號，造成2名船員死亡、多名船員受傷或下落不明，目前仍在進行搜救行動，但未透露襲擊發生的時間及詳細地點，並強調「目前大多數的船員都安全了」。

不過當媒體詢問，辛菲洛普號是否已經沉沒時，普萊頓恰克不願意透露任何消息。

辛菲洛普號是一艘拉古納級（Laguna-class）中型偵察艦，2019 年下水、2021 年正式服役，用於進行無線電、電子、雷達與光學偵察等任務，裝備包括 30mm AK-306 艦炮等偵測與自衛系統。