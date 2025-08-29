陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會籲國人參加我方抗戰活動

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦29日痛批我方政府阻撓民眾赴北京參加「九三閱兵」，充分暴露「台獨」本性，卑鄙齷齪、令人不齒。對此，陸委會呼籲全體國人團結一致捍衛國家主權，踴躍參加國防部、退輔會舉辦的對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動。

對於國台辦所謂的「阻撓」，陸委會深夜發出書面回應，強調是依法行政，依兩岸條例第 9條之3 規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動。

陸委會指出，上開指標性人員如違反上開規定，參與中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動者，主管機關將依據兩岸條例第9條之3及第91條規定，處以罰鍰、停止或剝奪退休（職、伍）給與及追繳勳獎章。

陸委會也呼籲，全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，同時歡迎國人踴躍參加我國防部、退輔會等中央政府機關陸續將舉辦之對日抗戰、古寧頭大捷、823砲戰等紀念活動，共同表達「反侵略、爭自由、顧家園、護主權」的堅定決心。

國台辦發言人朱鳳蓮晚間表示，台灣各界代表人士來京參加抗戰勝利80周年紀念活動（九三閱兵），是秉持民族大義的體現，是堅持正義良知的體現，堂堂正正，無可非議，有利於兩岸同胞銘記歷史、緬懷先烈，弘揚偉大抗戰精神，共同致力於兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興。

朱鳳蓮痛批，民進黨當局對此如臨大敵，百般阻撓、威脅恐嚇，完全喪失民族立場，背棄正義和良知，嚴重違背兩岸同胞意願，嚴重傷害兩岸同胞感情，充分暴露其「台獨」本性，卑鄙齷齪，令人不齒。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

