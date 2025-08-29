新財劃法上路統籌稅款增近9成　卓榮泰將邀各縣市討論事權分配

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

財政部今（29日）依照新版財政收支劃分法公式計算，通知直轄市及各縣市政府115年度統籌分配稅款及分配款數額，各地方政府分別有不同意見，行政院發言人李慧芝說，統籌分配稅款增加幅度直逼9成，佔中央歲入比率達31%，行政院長卓榮泰近期將邀集各縣市首長，討論事權分配議題。

李慧芝首先說明，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款高達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165.1億元，增加幅度將近9成，且佔中央歲入比率達31%。

由於中央挹注地方財源再創新高，李慧芝說，因此中央不得不重新檢討中央與地方的事權分配，行政院長卓榮泰將邀集各縣市首長，討論事權分配議題。

接著李慧芝說，由於新版財劃法水平分配公式問題，有部分縣市獲配的統籌分配稅款，增加幅度非常高，例如，台北市由今年度696.8億元，增加至明年度的1149.2億元，總計增加452.4億元，幅度將近65%。

李慧芝舉例，退萬步言，即使北市府加計「金融營業稅短少補助款」10.2億，今年度以707億計算，明年度總計也增加442.2億元，增幅也高達62.5%。但相較之下，連江縣明年度的統籌分配稅款卻是負成長，財政部為此先添補以彌平差額。

李慧芝表示，行政院主計總處今日也將「115年度中央對直轄市及縣市政府一般性補助款分配方式」函送各地方政府，近日主總也會邀請各地方政府主計人員，針對各項經費分配方式進行討論。

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）