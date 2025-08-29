　
    • 　
>
台鐵搶修爆「沒封鎖紀錄」瑕疵　鐵道局：限期不改最重罰150萬

▲▼台鐵因颱風搶修電車線作業遭鐵道局發現沒有封鎖路線等紀錄資料缺失。（資料圖／台鐵公司提供）

▲台鐵因颱風搶修電車線作業，遭鐵道局發現沒有封鎖路線等資料缺失。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

去年11月康芮颱風肆虐，造成台鐵七堵站電車線嚴重毀損，緊急派員搶修，不過鐵道局今年前往台鐵進行不定期檢查時，揪出台鐵無搶修的行車命令、路線封鎖、施工許可等資料，列缺失限期9月底前改善，若未改善可罰30萬到150萬元。台鐵表示，當時以無線通知斷電封鎖，部分文書未依規辦理，將加強訓練。

鐵道局今年3月19日至3月27日針對台鐵進行不定期檢查時，揪出第一種聯動裝置A式站就地控制作業有1項缺失，根據鐵道局公告，台鐵七堵站113年11月1日搶修電車線異常作業，查無轄管範圍內與搶修作業相關之行車命令、路線封鎖工作紀錄、電車線開關作業紀錄、施工許可證等資料，不符合「路線隔斷及路線封鎖須知」及「行車實施要點」規定。

鐵道局也已要求台鐵確實要求各單位如有路線封鎖及斷電作業，應依相關作業規定辦理，並針對該次檢查發現於解除封鎖後再次進入該區域，仍應依規定辦理路線封鎖申請及斷電作業，定期辦理路線封鎖及斷電作業之稽核，維持路線安全。

台鐵公司則說明，113年11月1日因康芮颱風影響，因樹木入侵路線造成電車線設備損毀嚴重，為緊急搶修需要，搶修人員先以行車調度無線電通知車站辦理斷電封鎖後，隨即進入路線辦理搶修作業，申請過程確有部分文書作業未依規定辦理，台鐵公司已將該案列為教育訓練之教材，後續將加強宣導與訓練，避免類似案件再次發生。

根據規定，鐵道局可依《鐵路法》41條命台鐵限期改善，期限至9月30日止，若屆期未改善，可依《鐵路法》67條開罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

08/28 全台詐欺最新數據

575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

