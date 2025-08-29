台鐵搶修爆「沒封鎖紀錄」瑕疵　鐵道局：限期不改最重罰150萬

▲台鐵因颱風搶修電車線作業，遭鐵道局發現沒有封鎖路線等資料缺失。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

去年11月康芮颱風肆虐，造成台鐵七堵站電車線嚴重毀損，緊急派員搶修，不過鐵道局今年前往台鐵進行不定期檢查時，揪出台鐵無搶修的行車命令、路線封鎖、施工許可等資料，列缺失限期9月底前改善，若未改善可罰30萬到150萬元。台鐵表示，當時以無線通知斷電封鎖，部分文書未依規辦理，將加強訓練。

鐵道局今年3月19日至3月27日針對台鐵進行不定期檢查時，揪出第一種聯動裝置A式站就地控制作業有1項缺失，根據鐵道局公告，台鐵七堵站113年11月1日搶修電車線異常作業，查無轄管範圍內與搶修作業相關之行車命令、路線封鎖工作紀錄、電車線開關作業紀錄、施工許可證等資料，不符合「路線隔斷及路線封鎖須知」及「行車實施要點」規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鐵道局也已要求台鐵確實要求各單位如有路線封鎖及斷電作業，應依相關作業規定辦理，並針對該次檢查發現於解除封鎖後再次進入該區域，仍應依規定辦理路線封鎖申請及斷電作業，定期辦理路線封鎖及斷電作業之稽核，維持路線安全。

台鐵公司則說明，113年11月1日因康芮颱風影響，因樹木入侵路線造成電車線設備損毀嚴重，為緊急搶修需要，搶修人員先以行車調度無線電通知車站辦理斷電封鎖後，隨即進入路線辦理搶修作業，申請過程確有部分文書作業未依規定辦理，台鐵公司已將該案列為教育訓練之教材，後續將加強宣導與訓練，避免類似案件再次發生。

根據規定，鐵道局可依《鐵路法》41條命台鐵限期改善，期限至9月30日止，若屆期未改善，可依《鐵路法》67條開罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰。