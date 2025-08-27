　
社會 社會焦點 保障人權

曾騷擾當事人！台南警外遇區公所女職員　慘被記過調職

▲台南市警界傳出已婚員警涉桃色糾紛，新化分局除行政處理外，並受理雙方互控告訴調查偵辦。（記者林東良翻攝）

▲台南市警界傳出已婚員警涉桃色糾紛，警方除行政處理外，並受理女方告訴調查偵辦。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南警界爆發桃色疑雲！一名40多歲的已婚男警員，被控與區公所女職員發生婚外情，事後遭女職員提告遭性侵，男警也反告互控，男警當時任職的新化分局內部調查，認為他不正當交往屬實，除記過調職處分外，將依法完成調查後全案函送台南地檢署偵辦。

據了解，該警員歷任多個警察單位服務，曾在包話市區分局、交通大隊所屬交通分隊服務，工作務狀況普通並不十分出色，多年前曾被民眾指控處理交通事故時，留下女當事人電話，還搭訕、騷擾對方，男警否認，事後警方給予申誡處分，而後他再改調新化分局服務。

未料，他在該分局服務期間，又被投訴與區公所一名女職員傳出婚外情，女職員並指控該男警涉嫌性侵，男警也反控對方，該案經分局啟動行政調查程序，認為男警有不正當交往情事，依行政法規記過並調其他分局懲處。另對被告性侵部分，警方依法受理調查偵辦，並將在調查後將全案函送台南地檢署請檢方釐清真相。台南市警局強調，對員警涉及風紀件或刑案，會秉持勿枉勿縱原則依法查處，絕不護短。

新化分局則指出，於2025年6月間獲報已婚男警涉與女子不當感情交往情事，立即啟動調查，經調查確認後即依《端正警察風紀實施規定》，核予記過並調地處分。因雙方有互控刑事告訴部分，業由新化分局受理及調查後依法函送台南地檢署偵辦。

新化分局再度強調，分局針對員警違法違紀行為，將秉持「勿枉勿縱」原則，採取斷然處置作為，以展現維護警察風紀之決心。

08/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南柳營自小客自撞電桿5人輕傷送醫幸無大礙

台南柳營自小客自撞電桿5人輕傷送醫幸無大礙

台南市柳營區26日下午4時30分許，發生一起自小客車自撞事故，一輛轎車行經中山東路段時不明原因失控，撞上路邊電線桿，新營分局員警獲報趕抵現場，立即協助將車內駕駛與乘客5人送醫，所幸均僅受輕傷，無生命危險。

七夕限定！台南三館合推戀愛任務淨水送孽緣、太空情書超浪漫

七夕限定！台南三館合推戀愛任務淨水送孽緣、太空情書超浪漫

《花甲少年趣旅行》劇組車禍！5送醫

《花甲少年趣旅行》劇組車禍！5送醫

小客車鬼轉硬切撞機車！車頭全毀2人送醫

小客車鬼轉硬切撞機車！車頭全毀2人送醫

台南市定古蹟法華寺年久失修潘麗水彩繪毀損蔡宗豪促市府速修

台南市定古蹟法華寺年久失修潘麗水彩繪毀損蔡宗豪促市府速修

台南警員桃色風波南警記過調職懲處函辦

