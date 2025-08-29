已照規定放貓籠　女帶愛貓搭車仍因「喵叫聲太吵」被罰3千多元





▲女子帶寵物貓搭車，因為貓叫聲被罰款。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

法國一名女子攜寵物貓一起搭車旅行，雖然她有合乎規範，將寵物放置在寵物提籃內，也有為寵物購買專屬座位車票，卻仍因為被其他乘客投訴「貓叫聲太吵」，而被罰款110歐元（約台幣3,921元）引發爭議。

女主人卡蜜兒(Camille)與男友皮埃爾(Pierre)，21日帶著寵物貓莫內(Monet)一起搭乘列車，一列往返瓦訥(Vannes)、布列塔尼(Brittany)與巴黎的高速列車，雖然她已經合乎攜帶寵物搭車的相關規範，最後仍被罰款110歐元。

卡蜜兒向當地媒體表示，莫內只是在旅程開始時「喵喵叫了幾聲」就被一名乘客投訴，列車員過來向他們收取110歐元罰款，後來她還收到文件，上面顯示因為有「好幾名乘客抱怨貓叫聲」，導致她「擾亂公共秩序」被罰款。

消息傳出後引發外界不同意見，有民眾支持國家鐵路局做法，認為這樣才能確保車廂內保持安靜，但也有許多人批評鐵路局作法太過嚴厲。

國家鐵路局後來對外表示，他們接到許多乘客投訴貓咪叫聲，可是卡蜜兒拒絕換車廂因此引發緊張局勢，擾亂公共秩序的罰款是針對飼主本人，而不是貓叫聲。