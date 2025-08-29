通緝犯買蛋餅被抓「求警買4份再走」！攤位爆紅　高雄人排隊朝聖

▲阿嬤古早味蛋餅爆紅。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

高雄一名通緝犯李姓男子日前在去上班途中，在心愛的「古早味蛋餅」攤外帶，結果因違停遭警方盤查，當場落網，但即使李男遭逮，仍忘不了心心念念的蛋餅，懇求員警讓他「買完再走」，最後員警幫忙結帳，讓他帶回派出所吃。消息曝光後，蛋餅店瞬間爆紅，湧入大批民眾排隊朝聖，不少人讚「真的很好吃！」

員警執行勤務時，發現李男見到警察後眼神閃爍，於是上前盤查，查證才發現男子因違反森林法遭到宜蘭地檢署發布通緝。據了解，當時李男上班途中看見喜愛的古早味蛋餅，於是停車購買，等待過程因違規停車遭眼尖警方查獲。

正當員警準備將李男帶回派出所前，他仍掛念著4份蛋餅，懇求員警再等一下，讓他「買完再走」，員警索性直接幫他付錢，讓他帶回派出所再吃，後續並依法移請宜蘭地檢署歸案。

新聞曝光，不少網友好奇「到底是哪一間蛋餅店這麼好吃？」就有高雄人解答，是位在前金區的自強一路的古早味香酥蛋餅，連高雄市議員黃文益也大讚「這家很好吃」。據了解，該家古早味蛋餅攤位就在前金區自強一路上，只賣一種口味的粉漿蛋餅，已經連賣70年傳承兩代，好滋味深受民眾喜愛。

粉專「高雄透可」發文，今（29）日中午攤販前面大排長龍，許多民眾搶著要吃古早味蛋餅。貼文掀起網友熱論，「每天上班必經之路~之前都零散客人，當我看到那新聞後就知道，隔天一定有排隊人潮，果不然」、「通緝犯是阿嬤的貴人」、「好吃，很有蛋香」、「阿嬤要感謝那個通緝犯幫他推廣生意」。