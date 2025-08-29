東京自駕公車測試失敗！突「衝撞路樹」釀傷　網怒：是中國製的吧

記者羅翊宬／編譯

日本東京都八王子市今（29）日上午，一輛針對自動駕駛功能進行測試的公車在行駛途中突然撞上道路旁的行道樹，車上約10名乘客中至少有1人輕傷送醫。警方已針對事故原因展開調查，至於東京都則宣布立即停止相關實驗，強調將徹查肇事原因，以確保未來自動駕駛技術的安全性。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，事故發生於29日上午11時30分過後，地點位在東京都八王子市高尾町甲州街道。當時有人從車上撥打110報案，稱自動駕駛的公車發生事故。警方表示，該輛公車約10名乘客搭乘，在行駛過程中直接撞上路旁的行道樹，現場至少一名男性乘客受到輕傷，送醫治療後並無大礙。

東京都政府透露，該項公車自動駕駛之測試從本月23日開始，原訂將持續至31日，測試路線為高尾站北口至高尾台住宅之間。此次運行由西東京巴士公司代為執行，採用的自駕技術屬於「Level 2」等級，也就是在運行過程中仍須配置駕駛員，必要時由人員介入操作。

依照規範，Level 2等級的自動駕駛，系統能在特定環境下進行加速、煞車及轉向控制，但若遇到緊急狀況，仍需由同乘的駕駛人即時處理。當時是否有駕駛員嘗試介入，尚待進一步調查。東京都相關單位也表示，將詳細確認事故發生的經過及系統反應情況。

東京都知事小池百合子針對此事向受傷乘客表達慰問，強調必須徹底查明事故原因，確保未來的安全。她同時宣布，東京都將全面中止正在進行的實驗，待釐清事發原因與安全檢驗後，才會考慮是否重啟。

網友擔憂表示，「才開始測試不到一周，就發生事故」、「無法保證安全」、「看來是把黑影誤認為車道？連在這麼簡單的地方也會出事，看來自動駕駛還太早了」、「反正一定又是中國製造的吧」。