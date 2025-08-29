　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京自駕公車測試失敗！突「衝撞路樹」釀傷　網怒：是中國製的吧

記者羅翊宬／編譯

日本東京都八王子市今（29）日上午，一輛針對自動駕駛功能進行測試的公車在行駛途中突然撞上道路旁的行道樹，車上約10名乘客中至少有1人輕傷送醫。警方已針對事故原因展開調查，至於東京都則宣布立即停止相關實驗，強調將徹查肇事原因，以確保未來自動駕駛技術的安全性。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，事故發生於29日上午11時30分過後，地點位在東京都八王子市高尾町甲州街道。當時有人從車上撥打110報案，稱自動駕駛的公車發生事故。警方表示，該輛公車約10名乘客搭乘，在行駛過程中直接撞上路旁的行道樹，現場至少一名男性乘客受到輕傷，送醫治療後並無大礙。

東京都政府透露，該項公車自動駕駛之測試從本月23日開始，原訂將持續至31日，測試路線為高尾站北口至高尾台住宅之間。此次運行由西東京巴士公司代為執行，採用的自駕技術屬於「Level 2」等級，也就是在運行過程中仍須配置駕駛員，必要時由人員介入操作。

依照規範，Level 2等級的自動駕駛，系統能在特定環境下進行加速、煞車及轉向控制，但若遇到緊急狀況，仍需由同乘的駕駛人即時處理。當時是否有駕駛員嘗試介入，尚待進一步調查。東京都相關單位也表示，將詳細確認事故發生的經過及系統反應情況。

東京都知事小池百合子針對此事向受傷乘客表達慰問，強調必須徹底查明事故原因，確保未來的安全。她同時宣布，東京都將全面中止正在進行的實驗，待釐清事發原因與安全檢驗後，才會考慮是否重啟。

網友擔憂表示，「才開始測試不到一周，就發生事故」、「無法保證安全」、「看來是把黑影誤認為車道？連在這麼簡單的地方也會出事，看來自動駕駛還太早了」、「反正一定又是中國製造的吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
房市急速冷卻　10大熱區冠亞軍交易重挫逾6成
Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」　全場嚇壞
斷魂畫面曝！71歲嬤看完愛孫遭大貨車輾爆亡
快訊／亞培也發聲明了！
「小英男孩」才34歲　竟擁台北東區3房產
秋颱估有1到2個「可能襲台」　反聖嬰讓颱風有靠近趨勢
直擊／大咖韓星現台中拍戲　親民問候粉絲：等下視訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：中共2024軍演支出「近6500億」　相當台灣國防預算1/4

東京自駕公車測試失敗！突「衝撞路樹」釀傷　網怒：是中國製的吧

靠俄烏戰爭發大財！北韓經濟「逆勢成長3.7%」　獲利6290億新台幣

普丁沒答應領土交換？　路透爆料川普特使「1重大違例」

印度洪災發威！餐廳「整棟只剩正面」幾乎全毀　慘烈景象曝光

真子公主曬孩曝光！老公推嬰兒車「肥一大圈」　拒出席胞弟成年禮

美對中301調查「關稅豁免期限」　宣布延至11月29日

Google導航害命！　印度一家9口「誤闖封閉危橋」被沖走4死

印尼示威暴力衝突！裝甲警車「撞死21歲騎士」　警方公開道歉

衛星影像曝光！加薩市近郊「已被炸成瓦礫堆」　建築帳棚都沒了

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

路透：中共2024軍演支出「近6500億」　相當台灣國防預算1/4

東京自駕公車測試失敗！突「衝撞路樹」釀傷　網怒：是中國製的吧

靠俄烏戰爭發大財！北韓經濟「逆勢成長3.7%」　獲利6290億新台幣

普丁沒答應領土交換？　路透爆料川普特使「1重大違例」

印度洪災發威！餐廳「整棟只剩正面」幾乎全毀　慘烈景象曝光

真子公主曬孩曝光！老公推嬰兒車「肥一大圈」　拒出席胞弟成年禮

美對中301調查「關稅豁免期限」　宣布延至11月29日

Google導航害命！　印度一家9口「誤闖封閉危橋」被沖走4死

印尼示威暴力衝突！裝甲警車「撞死21歲騎士」　警方公開道歉

衛星影像曝光！加薩市近郊「已被炸成瓦礫堆」　建築帳棚都沒了

Lisa日本被巧遇褲子竟寫「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」　陸網笑翻熱議

快訊／桃園工廠「一層樓高棧板山」狂冒火煙　警消緊急灌救

被控性侵少女！露營老闆之子竟是現役軍人　十軍團：重懲列汰

「愛快羅密歐」官宣了9月導入台灣！首款車有望以休旅、房車作主打

SJ唱大巨蛋威力太強！「卡友先買」2分鐘賣光光　最後搶票明天還有

心跳僅30下！　震波碎石術助74歲婦人重獲新生

七夕最浪漫新地標！　新光三越小北店開幕成台南約會首選

上海女孩把前男友介紹給閨蜜！一年後收喜帖　內推前任成脫單新招

路透：中共2024軍演支出「近6500億」　相當台灣國防預算1/4

雙槍「嘯天」近距離殺宮廟主委　剛出生女嬰前開槍...二審仍判9年

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

國際熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

不只珍奶　外媒介紹「台灣秘密飲品」

被川普開除　前Fed理事庫克正式提告了

英特爾收到1844億：美政府入股10%

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

俄軍大規模空襲基輔　兒童等21人淪焦屍

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

即／韓前總統夫人金建希遭「羈押起訴」！

輝達財報肯定AI榮景　道瓊、標普創新高

更多熱門

相關新聞

靠俄烏戰爭發大財！北韓經濟「逆成長3.7%」

靠俄烏戰爭發大財！北韓經濟「逆成長3.7%」

北韓（朝鮮）經濟時隔3年終於擺脫頹勢，去年經濟成長率達3.7%，創下自2016年以來的最高紀錄。

日英防長聯合聲明重申「台海和平穩定」　林佳龍：感謝對台堅定支持

日英防長聯合聲明重申「台海和平穩定」　林佳龍：感謝對台堅定支持

真子公主逛街曝！老公推嬰兒車「肥一大圈」

真子公主逛街曝！老公推嬰兒車「肥一大圈」

韓媒：金正恩可能「搭專用列車」出訪中國

韓媒：金正恩可能「搭專用列車」出訪中國

即／無法阻擋戒嚴　韓前總理韓悳洙遭起訴！

即／無法阻擋戒嚴　韓前總理韓悳洙遭起訴！

關鍵字：

日韓要聞日本自動駕駛公車東京八王子市

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面