韓媒：金正恩可能「搭專用列車」出訪中國　丹東飯店舉動曝行蹤

▲▼金正恩搭乘綠皮專用列車探訪災區，抵達平安北道義州郡。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩可能將搭乘綠皮專用列車出訪中國。（資料照／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

中國官媒《新華社》、北韓官媒《朝中社》先後證實，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩將出席9月3日舉行的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，而俄羅斯總統普丁也受邀出席，外界預估中國國家主席習近平、普丁、金正恩進行會談的可能性。南韓媒體預測，金正恩可能搭乘專用火車前往北京。

根據南韓《韓聯社》，金正恩從上任以來至今共有4次出訪中國的紀錄，其中2018年3月第一次訪中和2019年1月第四次訪中時搭乘綠皮專用列車、2018年5月和6月訪中時則是搭乘專機「蒼鷹1號」往返中國，而搭乘專用列車時通常安排4天3夜，至於搭乘專機時則是安排2天1夜。

由於金正恩上任以來出訪外國的次數相當少，因此每次出訪時其路徑和交通方式往往成為國際關注的焦點。金正恩掌權的前幾年，每當在北韓國內須長途跋涉時，經常選擇搭乘專機「蒼鷹1號」。只是因為該專機相當老舊，因此近年來已未曾再使用。就連2018年金正恩飛往新加坡會晤美國總統川普時，都是搭乘從中國借來的飛機。

報導指出，隨著中國舉行戰勝節閱兵的日期逼近，位於中國遼寧省丹東市、能眺望鴨綠江畔和中朝友誼大橋的住宿設施「中聯酒店」，目前便不再接受外國遊客訂房，因此推測可能是為了金正恩訪中做準備。據悉，中聯酒店因為能眺望鴨綠江畔，因此深受南韓旅客的歡迎。

《韓聯社》今（29）日實際詢問中聯酒店，業者透露今天的預約幾乎已滿，只是從明（30）日起至9月3日只接受中國籍遊客訂房。熟稔北韓的消息人士則認為，「考量到各種情況，我推測金正恩此次訪中應該會搭乘專用列車。」

另外，南韓總統李在明於美東時間25日訪美時，曾與川普大聊金正恩，李在明不僅稱讚川普是「和平締造者」，更表示自己願意在背後充當促成美國與北韓對話的推手。對此，南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛坦言，由於北韓對於和美國、南韓溝通展現相當消極的態度，因此短期內應不宜抱持過度期待，只需靜候佳音。

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩訪中閱兵抗日

