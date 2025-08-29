真子公主曬孩曝光！老公推嬰兒車「肥一大圈」　拒出席胞弟成年禮

▲脫離日本皇室的小室真子、小室圭選擇前往美國紐約生活，並在當地生孩子。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本皇室秋篠宮悠仁親王從男孩蛻變為男人，今年4月起進入筑波大學就讀。對此，宮內廳宣布將於9月6日、悠仁親王19歲生日時舉辦成年禮，屆時天皇夫婦、秋篠宮文仁親王夫婦與其他皇室成員將會出席。不過，儘管悠仁的胞姊小室真子也收到邀請函，卻仍以居住在紐約、幼子無人照顧等為理由婉拒出席。

根據《日本放送協會》、《TBS News》，日本宮內廳昨（28）日宣布，預計於9月6日為悠仁親王舉行成年禮，而這也是日本皇室40年以來再度為成員舉辦成年禮，屆時悠仁將會出席加冠之儀，在德仁天皇與雅子皇后、秋篠宮文仁親王夫婦面前，由德仁天皇賜冠，而其他皇族成員與首相、眾議院與參議院議長、大法官等日本「三權之長」（行政、立法、司法）也會出席。

只不過，悠仁親王的胞姊、目前已退出日本皇室的小室真子與其夫婿小室圭，將婉拒出席悠仁親王的成年禮。宮內廳透露，儘管已向小室真子夫婦發送邀請函，但兩人卻以定居在遙遠的美國紐約、家中幼子無人照顧為由，婉拒9月返回日本出席成年禮。

▲宮內廳9月6日將為秋篠宮悠仁親王舉辦成年禮。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《Daily新潮》今（29）日便在報導刊出小室真子、小室圭兩人在紐約推著嬰兒車逛街的15張照片，報導預計刊登在「週刊新潮」2025年9月4日號。只見小室真子、小室圭兩人的身材皆圓了一大圈，真子的臉龐相當圓潤豐滿，小室圭更是挺著鮪魚肚、且留著綁了辮子的長髮，兩人於8月某天的下午3時出現在紐約郊外的購物中心。

現年33歲的小室真子夫婦逛了H&M、ZARA、歐舒丹組成的購物街，散發著與日本不同的異國氛圍，由小室圭推著嬰兒車。照片中，兩人相處的氣氛看起來十分融洽，在前往某冰淇淋店準備購買冷飲時，嬰兒卻開始哭鬧，然而身為新手媽媽的真子卻不慌不忙抱起嬰兒安撫，相當有身為母親的架勢。

《Daily新潮》也發現，小室夫婦倆逛街長達2個多小時，不過兩人卻沒有走進店鋪內，只是在櫥窗外看著流行的新商品。宮內廳關係人士透露，「聽說真子產後忙著顧孩子、鮮少外出，那天他們也不是要特別出門買衣服，純粹就是想要出門逛街消解壓力、轉換心情，是小室圭帶著真子出門，慰勞老婆平常辛苦帶孩子。」

然而，報導卻也指出，儘管小室真子以在美國產下孩子，然而直到目前為止卻還沒回到日本、讓身為真子父母的文仁親王與紀子妃「抱孫」，就連9月即將舉行悠仁親王的成年禮，卻尚未傳出準備回國的消息，這也讓相關的消息人士感嘆相當罕見。