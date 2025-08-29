靠俄烏戰爭發大財！北韓經濟「逆勢成長3.7%」　獲利6290億新台幣

▲北韓官媒透過紀錄片公開北韓士兵前往烏克蘭協助俄軍作戰的「英姿」。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）經濟時隔3年終於擺脫頹勢，去年經濟成長率達3.7%，創下自2016年以來的最高紀錄。專家分析，這波回升與北韓向俄羅斯派兵及提供武器有關，換取俄國提供的龐大經濟利益。然而，即便數據表面亮眼，北韓人均國民總所得仍僅171萬9000韓元，僅為南韓的29分之1，顯示南北韓經濟差距依舊懸殊。

根據韓媒《朝鮮日報》，韓國銀行今（29）日公布「2024年北韓經濟成長率估算結果」報告，去年北韓經濟成長率達3.7%，創下2016年3.9%以後的最高水準。北韓2020至2022年間因新冠疫情而鎖國，連續3年經濟陷入負成長，直到2023年才轉為正成長3.1%，並在去年再度維持3%以上的成長率。

韓國銀行指出，去年北韓各產業普遍呈現回升，製造業成長7%，建設業成長12.3%，礦業也增加8.8%，只有農林漁業出現1.9%的萎縮。專家解讀，北韓經濟本就基礎薄弱，但隨著疫情結束後管制放寬、朝中交流增加，經濟逐漸回溫，再加上俄烏戰爭帶來的「戰爭紅利」，武器出口推升了製造業成長。

韓國銀行北韓經濟研究室室長禹俊明（音譯）指出，北韓市場上觀察到稻米價格上漲、但小麥價格相對穩定的異常現象，這可能與俄羅斯合作、糧食進口有關。他認為，北韓趁戰爭局勢將經濟從谷底回升，以此為契機，轉化為實際收益。

韓國國防研究院本月8日分析，北韓因向俄羅斯派兵及支援武器，獲得的經濟效益可能高達28兆7000億韓元（約新台幣6290億元），這筆金額足以購買北韓全體居民6年所需的糧食，顯示其與俄羅斯的交易規模相當龐大。

在所得方面，去年北韓人均國民總所得（GNI）為171萬9000韓元（約新台幣3萬7800元），較前一年成長8.2%，但與南韓的5012萬韓元（約新台幣110萬元）相比，僅相當於29分之1，南北韓居民生活水準差距依舊懸殊。

至於在對外貿易部分，北韓去年出口增加，但進口下降，導致整體貿易規模略微萎縮，達27億美元，比前年減少2.6%。出口金額為3億6000萬美元，主要集中在假髮、礦產、工業原料等，成長率達10.8%；進口則為23億4000萬美元，以肥料和穀物為主，較前年減少4.4%。

報導分析，北韓經濟受惠於「戰爭紅利」與疫情後的復甦，在短期內展現增長動能，但基礎結構脆弱、貿易規模有限，加上人均所得與南韓差距過大，顯示其發展仍高度依賴外部因素，難以掩蓋長期的經濟困境。