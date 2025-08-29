追加預算通過　傅崐萁籲中央立即撥付636億地方補助款

▲▼28日晚間立法院挑燈夜戰審查114年中央政府總預自追加預算案。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

28日晚間立法院挑燈夜戰五個半小時直到今天凌晨1點半，審查114年中央政府總預自追加預算案，行政院強行剋扣的地方補助款636億，在國民黨團總召傅崐萁的強力要求下，追加預算三讀通過後，將會立即撥付給全國各縣市，鄉親的福利補助一刻不遲延，地方建設也可如期推動。

中央政府114年度獲得史上最高總預算近三兆元，法令也明訂中央法定支出一般性補助不得刪減，不料行政院仍統刪25%地方統籌分配款共636億元。迫使地方政府只有九個月的錢運用，追加的追加、放棄計畫的放棄計畫，幾乎讓地方政府陷入空轉，包括學校的營運、營養午餐、老人照護、育兒津貼、道路水利交通設施、災害救助或重建、各種文化的推展觀光等等皆延宕，對人民的影響極大。

▲主決議立委提案人簽署。

賴清德總統任台南市長時曾主張「中央不該集權又集錢」，行政院不應擴張解釋，對地方政府補額雖不變，卻企圖主導調整對各縣市政府補助金額甚至還要將明年的一般性補助款改為「申請制」，根本違背賴前市長「中央不該集權又集錢」的主張。

傅崐萁在朝野協調會中直言：「中央把地方政府當肉票，政院636億地方補助款不打算給的話，還在這裡審什麼預算呢？」國民黨團當場提出一項主決議，明訂114年度中央政府總預算案追加預算案對各地方一般性補助 #不得少於去年的編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後立即撥付追加之一般性補助款各地方政府，避免延宕施政推動。

