普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

▲立法院長韓國瑜敲槌通過。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

攸關普發現金1萬的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正案」今（29日）在立法院會三讀通過。其中刪除200億元強化電力預算、預算上限改匡列為5700億元，同時將普發現金一萬元，發放時間調整為特別預算公布後1個月內執行發放作業。

立法院原三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」匡列5450億元，但行政院本月又提出修正草案，將經費上限調高至5900億元，新增的450億元，除200億元用於產業支持之外，還有200億元用於強化電力系統，另外加碼40億元照顧弱勢，並增加10億元普發現金作業費。

不過，27日協商中，與會的國民黨立院黨團首席副書記長羅智強認為，台電已經編列「強化電網韌性建設計畫」，不應再增加電力系統200億元。經協商後，決定刪除增列所謂強化電力系統200億元。

因此，今日三讀通過的特別條例修正案，因刪除了強化電力預算200億元，所以總預算為5700億元，於特別預算公布後一個月內，開始執行發放現金一萬元，並且在7個月內發放完畢。行政院應於此特別條例生效1個月內，依此特別條例所編列的特別預算案，送立法院審議。