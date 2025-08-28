男空服員突然掀開哺乳巾　新手媽「當眾放送胸部」怒控性騷擾

▲女子哺乳時，控訴遭男空服員性騷擾。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名新手媽媽控訴，她搭乘英國航空(British Airways)夜間航班，在機上哺乳時，一名男性空服員竟然直接掀開她的哺乳巾，導致胸部直接裸露在眾人面前，讓她覺得遭到性侵犯，貼文在網路上引發關注。

居住在洛杉磯的女子賴特(Shayanne Wright)，在國外論壇Reddit上發文，她獨自帶著7個月大女兒搭機長途飛行，在機上幫女兒餵奶時，卻遭到一名男空服員騷擾。

賴特表示，她在機上餐點供應前已經告知空服人員，她要幫寶寶餵奶並且哄睡，希望供餐時間結束後再把餐點給她，然而供餐時間到了，一名男空服員卻完全無視她的要求，不斷摸著她的腿要她起來。

賴特表示，空服員摸她腿的行為已經讓她覺得不舒服，但她沒多說什麼，只是揮手請對方先離開，沒想到對方突然掀開她的哺乳巾，不但把寶寶吵醒，還讓她的胸部裸露在大家面前，而空服員卻沒有道歉，只顧著問她，「你想要用餐嗎」，讓她覺得自己遭到侵犯。

賴特下機後立即向航空公司投訴事件，然而航空公司完全沒向她道歉，只提供250美元（約台幣7千多元）禮物卡，讓她覺得航空公司完全不重視性騷擾事件，「好像我只是抱怨耳機壞了一樣」，最後決定採取法律行動。

貼文獲得60多萬點閱後，許多網友同情賴特的遭遇，並且支持她提告，讓她感動表示，「哺乳是基本需求，且在任何地方都是合法的，身為一名母親，永遠不需要為了替孩子創造哺乳空間道歉」。航空公司回應，他們正在調查事件，並且直接與顧客聯繫，以解決事件。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

