6.0強震會影響航班？桃機「塔台通訊紀錄」曝光　一堆飛機盤旋

▲桃機塔台紀錄曝光。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

宜蘭近海27日晚間發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，整個北部有感搖晃。有人熟睡中被嚇醒，地面交通啟動因應措施，連空中航班也受影響，一段桃園機場塔台紀錄曝光，塔台當時忙著指示飛機等待、改道甚至重飛，引發討論。

YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」27日PO出影片，曝光昨晚9點11分北台灣發生有感地震後，桃園機場的ATC實錄。從中可見，發生地震後，桃機塔台通知即將要降落的長榮航空EVA068航班「取消進場，請在當前位置盤旋。」

該航班機長立即回覆「EVA068，現在向右盤旋。」接著，塔台還通知長榮159班機先改道、其他3架飛機在空中等待，並要求一架華航飛機重飛。宣布完後，也解釋因為發生地震，跑道正在檢查中。

看到影片後，就有人轉發到Threads上，「常常有人問：地震會不會對飛機造成影響？這次終於有解答了」，畫面引發熱論，「地震時剛好在國2上，看到飛機重飛，尤其華航那時候看高度應該已經低於800又拉起來左轉，真是辛苦了～」、「難怪我在大溪看到一堆降落松機的飛機在天空盤旋。」

其中，還有網友表示，「地震發生時要暫停跑道的使用，避免在地震過程中道面因擠壓隆起或是裂縫，進而在飛機起勁過程中造成事故發生，待跑道巡視沒問題後才會開放」、「之前有看過機場監視器的剪輯，地震後會有一台車衝來衝去檢查跑道」、「跟高鐵台鐵捷運一樣檢查完才會再行駛。」