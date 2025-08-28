　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6.0強震會影響航班？桃機「塔台通訊紀錄」曝光　一堆飛機盤旋

▲▼桃園機場體驗營。（圖／記者蔡玟君攝）

▲桃機塔台紀錄曝光。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

宜蘭近海27日晚間發生芮氏規模6.0地震，地震深度達112公里，整個北部有感搖晃。有人熟睡中被嚇醒，地面交通啟動因應措施，連空中航班也受影響，一段桃園機場塔台紀錄曝光，塔台當時忙著指示飛機等待、改道甚至重飛，引發討論。

YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」27日PO出影片，曝光昨晚9點11分北台灣發生有感地震後，桃園機場的ATC實錄。從中可見，發生地震後，桃機塔台通知即將要降落的長榮航空EVA068航班「取消進場，請在當前位置盤旋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該航班機長立即回覆「EVA068，現在向右盤旋。」接著，塔台還通知長榮159班機先改道、其他3架飛機在空中等待，並要求一架華航飛機重飛。宣布完後，也解釋因為發生地震，跑道正在檢查中。

看到影片後，就有人轉發到Threads上，「常常有人問：地震會不會對飛機造成影響？這次終於有解答了」，畫面引發熱論，「地震時剛好在國2上，看到飛機重飛，尤其華航那時候看高度應該已經低於800又拉起來左轉，真是辛苦了～」、「難怪我在大溪看到一堆降落松機的飛機在天空盤旋。」

其中，還有網友表示，「地震發生時要暫停跑道的使用，避免在地震過程中道面因擠壓隆起或是裂縫，進而在飛機起勁過程中造成事故發生，待跑道巡視沒問題後才會開放」、「之前有看過機場監視器的剪輯，地震後會有一台車衝來衝去檢查跑道」、「跟高鐵台鐵捷運一樣檢查完才會再行駛。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台2線遭夾殺！　車頭扁掉「乘客搶救無效亡」
快訊／新北男過馬路遭輾　臟器外露慘死
羅智強送暖柯建銘：哪個民進黨人沒喊過大罷免大成功
快訊／勘驗彭振聲認罪光碟！　檢為講台語和小沈律師吵翻天
快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝
快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+官員起訴
找傳播妹遭通報老婆　把麻吉「吊天車」虐殺5小時慘死
快訊／陳歐珀夫妻遭求重判24年2月　滿頭白髮畫面曝
外國女來台淘金　性交易月賺30萬秘辛曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

快訊／新北五股熱飆39度　6縣市「高溫警示」

Mamaway發5聲明！「蘇院長」被點名　回嗆亂扯：有本事衝著我來

6.0強震會影響航班？桃機「塔台通訊紀錄」曝光　一堆飛機盤旋

「1海鮮」傷腦又害心梗！醫警告「比塑化劑還毒」：恐加速老化

來坐喔～絕響！老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

父母必看！七夕拜「床母」和「七娘媽」大不同　供品、禁忌一次看

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

網瘋傳「5名大學生雪霸失蹤」影片　事實查核：AI生成虛構

6.0地震國家警報大響　理工男「淡淡吐1句」！真實反應笑翻全場

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

快訊／新北五股熱飆39度　6縣市「高溫警示」

Mamaway發5聲明！「蘇院長」被點名　回嗆亂扯：有本事衝著我來

6.0強震會影響航班？桃機「塔台通訊紀錄」曝光　一堆飛機盤旋

「1海鮮」傷腦又害心梗！醫警告「比塑化劑還毒」：恐加速老化

來坐喔～絕響！老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

父母必看！七夕拜「床母」和「七娘媽」大不同　供品、禁忌一次看

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

網瘋傳「5名大學生雪霸失蹤」影片　事實查核：AI生成虛構

6.0地震國家警報大響　理工男「淡淡吐1句」！真實反應笑翻全場

快訊／88歲阿婆推回收車遭賓士撞倒　男駕駛竟沒停車再把她輾死

梅西梅開二度率隊逆轉　邁阿密國際3比1擊退奧蘭多城闖進聯盟盃決賽

Talon發聲明回應「債務風波」　債主貼大量對話紀錄曝借錢過程

野生吳婉君「遮半臉現身高鐵站」！神情緊繃頻張望 真實狀態全被拍

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

道奇成為本季首支3連戰橫掃紅人球隊　羅伯斯回顧全場比賽

桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

台南麻豆國小奪冠！　學生化身YouTuber拆解「神秘寶盒」

八點檔女星開公司「零食櫃根本小型超商」！員工全發胖：福利還是工傷

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

「三重蘇志燮」拖車車了！　帳號曝光感情狀況

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

被爆放棄3000萬代言費！李洋1句話藏玄機

6.0強震！印尼看護「衝出房間護阿嬤」全讚爆

更多熱門

相關新聞

北台灣狂搖！郭鎧紋：已進入震動模式

北台灣狂搖！郭鎧紋：已進入震動模式

昨日北台灣狂搖，還收到「國家級警報」讓不少人都嚇壞了，而氣象局地震中心前主任郭鎧紋則表示，這代表台灣已經進入「震動模式」，未來地震只會愈來愈頻繁，大家都應該小心提高警覺。

理工男遇6.0地震「淡淡吐1句」真實反應笑翻全場

理工男遇6.0地震「淡淡吐1句」真實反應笑翻全場

地震時在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑：什麼漫畫橋段

地震時在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑：什麼漫畫橋段

6.0強震！印尼看護「衝出房間護阿嬤」全讚爆

6.0強震！印尼看護「衝出房間護阿嬤」全讚爆

6.0強震　他見日期「農曆7月5日」驚：被龍樹諒說中

6.0強震　他見日期「農曆7月5日」驚：被龍樹諒說中

關鍵字：

地震桃機飛機ATC航班塔台

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面