阿伯性侵母狗！被路人抓包時「褲子都還沒穿好」　竟是泰公務員

▲嫌犯被動保志工發現時，還衣衫不整。（圖／翻攝自Amarin TV）



記者王佩翊／編譯

泰國宋卡府驚傳一起動物虐待案，一名59歲男子竟被目擊在知名公園的公共廁所內性侵流浪狗。由於形跡可疑隨即被動保人士攔下，而當時他甚至連褲子都還沒穿好。警方介入調查後，發現他竟是一名公務員，且疑似已經持續類似行為超過1年。

根據The Thaiger報導，動保志工日前在宋卡府一座知名公園內，發現一名身形瘦弱的光頭男子身穿條紋T恤及短褲，但是當時他卻連褲子都沒穿好，形跡可疑。志工隨即質問他，「你在做什麼」，沒想到男子直接承認，「我剛剛虐待了那隻狗」，並指向受害的母犬。

隨後男子情緒激動，還試圖揮打目擊者，並匆匆逃離現場。所幸志工將兩人對話過程用手機錄影，並立刻通報警方。動保志工透露，他其實早就對這名男子起疑，因為對方常騎著機車在公園內徘徊，舉止怪異，經常靠近流浪狗。他更提到，早在半年前就有附近路邊攤看過類似情況，但因擔心惹麻煩沒有阻止。

據了解，這座公園佔地廣闊，設有多座涼亭與一棟2層樓高的公廁，平時有許多長者聚集在此運動，園內大約有10到20隻流浪狗，沒想到卻成為嫌犯下手的隱蔽場所。

根據當局調查，嫌犯是一名公務員，即將於9月退休，目前警方已經發出傳喚。由於志工已經錄影，明確拍下虐待行為，已有足夠證據提告，男子後續可能面臨監禁及罰款。

動保人士則痛批，該男子疑似已經性侵流浪狗超過1年，嚴重違反人倫與法律。