國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

▲機場,曼谷機場,蘇萬那普國際機場,BKK,泰國機場,Checkin櫃台,泰航,行李托運,行李輸送帶。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲泰國曼谷蘇萬那普國際機場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者曾羿翔／綜合報導

泰國政府為了振興觀光，宣布要推出一項全新促銷活動，瞄準9月至11月的國際遊客。凡透過航空公司官方網站或線上旅遊平台，預訂飛往泰國的國際航班者，將有機會獲得免費兌換國內來回機票的資格！預計送給20萬名國外入境旅客。

綜合泰媒報導，泰國觀光局近日公布一項新措施，計劃於9月至11月推出「買國際航班、送國內航班」活動，向入境泰國的20萬名旅客免費送出泰國境內來回機票，藉此吸引遊客走訪曼谷以外的二線城市，例如蘇梅島、清邁、清萊與喀比等地，帶動地方旅遊發展。

官方估計，該計劃可為地方直接創造超過88億泰銖（新台幣83億）的觀光收入，並推升整體經濟效益。根據目前的規劃，只要外國旅客持有國際機票入境泰國，即可免費兌換一張國內往返機票，還包含20公斤託運行李。目前已有6家航空公司參與：

1.泰國國際航空 (Thai Airways)

2.泰國亞洲航空 (Thai AirAsia)

3.曼谷航空 (Bangkok Airways)

4.皇雀航空 (Nok Air)

5.泰國獅航 (Thai Lion Air)

6.越捷泰國航空 (Thai Vietjet)

泰國政府將依單程 1750泰銖（約新台幣1650元）、來回 3500泰銖（約新台幣3305元）的標準補貼航空公司，預計涵蓋 20萬名旅客、來回共計40萬個座位。

泰國旅遊和體育部長索拉翁表示，這是針對目前尚未預訂機票的外國遊客的獨家活動，此舉將鼓勵外國遊客探索曼谷、布吉、清邁等傳統熱門景點以外的更多選擇，帶動更均衡的旅遊發展。他並透露，相關計劃最快將於本周提交內閣審議，並申請7億泰銖（約新台幣6.6億元）中央預算補貼成本，確保政策順利推行。

據了解，該活動預計九月正式開始，尚待正式兌換詳細方案出爐。

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

