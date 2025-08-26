　
國際

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！　鄰居吃光遭暴打

中國人不打中國人？媽媽訂4000元蒸螃蟹送錯家　鄰居收到吃光被拖行爆打

▲老婦訂4千泰銖蒸螃蟹，外送送錯地址導致鄰人吃下，引發兩家鬥毆。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／鏡週刊

泰國發生暴力事件，1名中國出生的柬埔寨華裔男子馬圖（Mar Tu，34歲）因收到送錯的蒸螃蟹，並將美食吃完，而遭到中國籍鄰居及其泰籍員工毆打。事件起因是1名年約60至70歲的中國老婦透過外送平台訂購價值4千泰銖的蒸螃蟹，但餐點被誤送到馬圖家。

綜合泰媒報導，泰籍員工瓦猜（Wanchai，45歲）週一自首並承認參與襲擊，他聲稱，當雇主媽媽聯絡餐廳確認訂單時，才發現餐點已送錯地址。鄰居馬圖被控詢問時態度無禮，回應「我全吃了，有什麼問題？」進而發生爭執，老婦隨後告訴兒子，兒子與其他中國鄰居於是前往馬圖家理論，最終導致衝突升級。

上週五（22日）晚上約7點半，事件迅速升級為暴力衝突。監控畫面顯示，一群中國男子在馬圖家車庫內對他及試圖保護他的泰籍園丁拳打腳踢，其中1名施暴者甚至將馬圖拖到村內道路上繼續毆打。

中國人不打中國人？媽媽訂4000元蒸螃蟹送錯家　鄰居收到吃光被拖行爆打

▲吃掉螃蟹的鄰居被痛毆，眼睛、身上多處受傷。（翻攝自ข่าวชัดประเด็นจริง臉書）

馬圖隨後向警局報案，並公開監控影片以求司法公正。他表示，因施暴者就住在同一豪華村落的鄰近房屋，他擔心對方可能再次上門。

警局表示，目前正積極辨認所有涉案中國及泰國嫌疑人，並將傳喚他們接受訊問與法律處置。不過到目前為止，只有瓦猜自首，其餘中國籍嫌疑人仍在逃。


每日新聞精選

