泰女來台賣淫1次只分600！爆乳妹被逮　熟客代號「鋼鐵人」笑噴

記者許權毅／台中報導

台中市一間養生會館暗藏春色，小姐跟男員工躲在廁所，專案小組眼尖發現裡頭竟藏著6女1男，女子全是來台賣淫的泰籍女子，每次僅分得600至800塊台幣，但店家生意不錯，甚至有西方嫖客光顧，有賣淫女一周賺了快3萬，一天得接7名客人。現場查獲單據，上莫名寫著「鋼鐵人」疑似是熟客代號。

▲台中一間養生會館遭查緝，6名泰國籍女子在內賣淫。（圖／記者許權毅翻攝）



移民署中區事務大隊台中專勤隊日前聯合檢警，前往台中市梧棲一間養生會館查緝，專案小組進門後，發現店內人不多，卻有一些男子在外徘徊，包廂內只有數只貼著「泰國曼谷」入境貼紙的行李箱。

▲6名泰女與1名男員工當時躲在廁所內被逮。（圖／記者許權毅翻攝）



經查緝人員觀察，發現廁所疑似有不明聲響，一名男子自稱在裡頭使用廁所，卻出現多個人影竄動，經人員喊話後，竟發現不到1坪的廁所「解壓縮」冒出7人，當中有6名泰國籍女子，另一人為男性員工。

據查，6名泰國籍女子年紀約落在30至42歲左右，都是以觀光名義來台旅遊。經陳姓雇主坦承，6名女子是來台提供性服務（俗稱半套、全套），每次價位落在1500元至2100元左右，每次小姐能分得600元至800元左右，時間90分鐘至120分鐘，相當血汗。

▲養生會館以「全身經絡舒壓課程」等名目營業。（圖／記者許權毅翻攝）



有小姐被逮當下，已經工作一周，總計賺得2萬7千元，每次雖然可抽取800塊酬勞，但是陳姓雇主提供住宿，會再被抽取200塊當作住宿費。該小姐一天服務約6、7名男客，「工作量」頗大；也有小姐說，入境當天就被仲介安排到店，還工作不到半天就被逮，一毛都沒賺到。

細看現場查獲的單據，可見「美容師」們以1500塊提供「全身芳療舒緩課程」，時長2小時。工作人員還替男客寫下代號「鋼鐵人」、「勁」以及「Hank」，甚至有疑似來台工作的外籍男客「慕名而來」在大廳等候，但現場男客沒被逮個正著，無法依法逮捕。

▲▼現場單據被查扣列為證物，上頭還有熟客被稱呼「鋼鐵人」引人發想。（圖／記者許權毅翻攝）



全案經警方依法移送後，檢方已經起訴在案。移民署台中市專勤隊副隊長黨昱泰說明，行政罰部分，將陳姓雇主以及蔡姓員工、柯姓雇主、會計師等人依違反就業服務法函送勞工局裁處。