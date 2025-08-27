劍魚強襲越泰8死！越南淹爆慘況曝光　上萬建築遭殃

▲劍魚颱風侵襲越南與泰國，兩國至少8人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

劍魚颱風（Kajiki）強勢來襲，越南與泰國出現洪水、土石流等災情，街道嚴重淹水，車子泡在水中，電桿倒塌釀成停電，兩國總計8人喪命，包括越南7人、泰國1人。越南首都河內的淹水災情嚴重，許多車輛泡在水中。

▲劍魚颱風25日下午在越南登陸。（圖／達志影像／美聯社）

路透報導，劍魚颱風25日下午在越南登陸之後，雖然26日威力減弱至熱帶低氣壓，但仍在越南和泰國引發災情。泰國災害防治廳表示，豪雨在8個省份釀成洪災和土石流，超過180戶家庭受災。

Severe flooding occurred due to heavy rainfall triggered by Typhoon Kajiki in Hanoi, Vietnam ???????? (26.08.2025) pic.twitter.com/lqZ9GHvD85 — Disaster News (@Top_Disaster) August 26, 2025

▲▼越南超過1萬棟房屋和辦公建築受損被淹，電線桿倒塌導致停電。（圖／達志影像／美聯社）

越南災情更嚴重，根據政府27日的說法，劍魚颱風及其帶來的洪水除了毀損淹沒超過境內1萬棟房屋和辦公建築，86公頃稻田和經濟作物也遭殃，電線桿倒塌導致停電，直接影響160萬用戶。首都河內街道也嚴重淹水，許多車輛泡在水中。

Typhoon Kajiki devastates Vietnam’s north central coast leaving houses destroyed and roads flooded https://t.co/bP9TbUAVZ1 pic.twitter.com/vD4O4bOb84 — Reuters (@Reuters) August 26, 2025

越南國家氣象預報中心警告，北部各省27日將持續降下大雨，部分地區3至6小時內降雨量可達70毫米，可能引發土石流等災情，對環境造成負面衝擊，也威脅民眾生命安全，並對生產和社會經濟活動造成損害。

▼越南國家氣象預報中心警告，北部各省27日將持續降下大雨。（圖／達志影像／美聯社）