快訊／韓前總統夫人金建希遭「羈押起訴」　創憲政史紀錄！

▲南韓前總統夫人金建希慘遭羈押，送進首爾南部看守所，如今更遭起訴。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希，因涉嫌炒股、干涉黨內選舉提名、透過「乾津法師」全盛培從統一教核心人物收賄而遭偵辦羈押，今（29）日上午遭特檢起訴，成為南韓憲政史上首位以階下囚身份受審的前第一夫人，也創下前總統夫婦同時入獄的首例紀錄。

根據《韓聯社》，由部長檢察官閔中基所指揮的特檢組在經歷59天的高強度調查後，決定於稍早透過起訴將金建希移送法院受審。金建希自從本月12日被羈押以來，已接受特檢組5次傳喚調查，但針對主要指控多半拒絕回答。依法律規定，金建希的羈押期限至31日為止。

此次起訴涉及三大主要罪名。首先是政治資金法違反罪。金建希與尹錫悅於2022年總統選舉期間，疑似透過政治掮客明泰均無償取得58次民調結果，而其代價被認為是藉此干涉2022年6月1日國會議員補選的黨內提名，包括要求尹錫悅夫婦發揮黨內影響力，讓前國會議員金映宣能獲國民力量黨內提名參選。

其次，金建希涉嫌資本市場法違反，包括從2009年至2012年操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利。最後，金建希更涉嫌於2022年4至8月透過「乾津法師」全盛培向統一教提出請託，並收受價值逾1億韓元的鑽石項鍊和香奈兒名牌包。