生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中央大學成立「AI PC創新實驗室」　產學合作推動AI教育發展

▲中央大學成立「AI PC創新實驗室」

▲中央大學AI PC創新實驗室揭牌典禮。左至右：中央大學蘇木春院長、群聯電子潘健成執行長、中央大學蕭述三校長、英特爾台灣區莊蓓瑜總經理、華碩聯合科技林福能董事長、中央大學資工系孫敏德主任。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為深化人工智慧（AI）教育，培育具備實務能力的新世代AI人才，中央大學攜手英特爾及華碩電腦兩大產業夥伴，共同成立「AI PC創新實驗室」於28日揭牌。校長蕭述三表示，AI發展已成全球趨勢，成立「AI PC創新實驗室」，讓學生在校園即可操作生成式AI、大型語言模型、機器學習與語音辨識等應用，加速AI教育創新發展。

「AI PC創新實驗室」設於中央大學資訊工程學系，配備最新Intel® Core™ Ultra處理器的AI PC—ASUS ExpertCenter D700 Mini Tower (D700MF)，具備卓越效能、優異散熱設計、高擴充性、軍規等級的耐用性，與企業級的安全防護，搭配英特爾的OpenVINO™工具套件，可執行不同的生成式AI應用，包括語音辨識、影像生成、深度學習與影像辨識等。

▲中央大學成立「AI PC創新實驗室」

▲中央大學攜手英特爾及華碩電腦兩大產業夥伴，共同成立「 AI PC創新實驗室」。（圖／中大提供）

此外，英特爾亦將提供完整的教育訓練課程，涵蓋AI模型最佳化部署、邊緣運算應用開發及實務案例演練，幫助學生將理論知識轉化為實作能力，深化AI技術的應用。透過「深度學習導論」、「機器學習導論」以及「自主型人工智慧」等課程與以OpenVino為基礎的AI工作坊，學生能兼具理論與實務，與產業需求緊密接軌。期盼實驗室成為學術界具代表性的實作平台，引領師生迎向智慧時代的新機會與挑戰。

▲中央大學成立「AI PC創新實驗室」

▲AI PC實驗室專注於探索與最佳化AI 實際應用場景，期許成為 AI 教育的示範據點。（圖／中大提供）

英特爾台灣區總經理莊蓓瑜表示，AI PC 的發展正加速改變我們的學習與工作方式。英特爾與中央大學及華碩合作成立 AI PC 創新實驗室，透過搭載 Intel® Core™ Ultra 處理器的高效能 AI PC 與 OpenVINO™ 工具套件，協助學生在課堂與專案中將 AI 應用從理論落實到實作。

華碩聯合科技董事長林福能指出，深受市場肯定的ASUS ExpertCenter D700 Mini Tower具備耐用、可靠且高擴充性的優勢，並結合企業級資安防護與地端AI運算效能，為教學研究打造完善且穩定的運作環境。透過OpenVINO™工具套件，學生能實際進行影像辨識、自然語言處理與生成式AI等應用。華碩期許AI PC創新實驗室，能讓同學的AI學習超越技術訓練，更融入設計思維，將知識轉化為可解決真實需求的科技，為未來AI職涯奠定堅實基礎。

群聯電子執行長潘健成表示，AI教育要真正落地，必須結合最強的產學力量。英特爾提供Intel® Core™ Ultra處理器與OpenVINO™工具套件作為運算基礎，華碩以ASUS ExpertCenter D700 Mini Tower高效能桌機打造穩定平台，再加上群聯aiDAPTIV+技術方案的突破，每一位學生都可以輕鬆的在校園內進行地端AI模型的微調訓練，學習操作AI模型的優化，並有效提升推論效能。

AI PC實驗室專注於探索與最佳化AI實際應用場景，期許成為AI教育的示範據點。群聯電子亦將協助學校配合經濟部推動的「AI新秀計畫」，讓學校有機會獲得來自政府與企業的資源，共同培育台灣未來的AI人才。中央大學將持續完善AI教育所需資源與環境，攜手產業夥伴共同推動台灣AI教育邁向新里程碑，為台灣產業培育更多優秀人才。

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

