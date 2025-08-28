比擬石油危機　美財長：99%先進晶片在台製造「是國安風險」

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）27日接受《福斯財經網》採訪時表示，台灣生產了全球99%的先進晶片，這是阿拉伯石油禁運危機以來從未見過的國安風險，政府必須為美國經濟「去風險化」。

美國政府22日與英特爾（Intel）簽署協議，取得該公司10%股權，引發關注。被問及川普政府是否考慮進一步擴大入股輝達（Nvidia）等其他半導體公司時，貝森特重申美國政府不會入股輝達，「我不認為輝達需要財務支持，所以這目前似乎不在討論範圍內。」

不過，他補充提到，「會不會有其他產要需要重塑，比如造船業，當然會有類似的情況」，被解讀為川普政府可能有興趣取得其他產業的企業股份。

主播又提問，其他半導體公司是否應該擔心政治影響，或者英特爾獲得更好待遇，以及「任何自由市場資本主義者都會考慮、關於政府入股企業的所有問題？」

貝森特回應，「不，我認為其他半導體公司也做得很好，但最終我們面臨的是，全球99%先進晶片都在台灣這座島上製造，這是自從阿拉伯石油禁運以來，我們從未見過的國安風險。我們必須讓美國經濟的幾個面向去風險化。」

貝森特表示，川普總統是一名商人，非常重視解決問題，「一屆又一屆的政府對這些戰略風險坐視不管，對我來說簡直不可思議。」