不同調？川普稱「免費拿下」10%股份　英特爾：斥資89億美元

▲川普宣布，美國政府將擁有並掌控英特爾（Intel）10%股份。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，美國政府將擁有並掌控英特爾（Intel）10%股份，強調這是一筆「沒花一毛錢」就拿下的超值交易。不過，英特爾在聲明中指出，美國政府確實以89億美元（約台幣2970億元）購入股份，雙方說法出現落差。

根據《華盛頓郵報》報導，川普22日在Truth Social發文表示，「我非常榮幸地宣布，美國現在完全擁有並控制英特爾10%的股份，這是一家偉大的美國公司，未來將更加不可思議。美國沒花任何錢就拿到這些股份，而這些股份的市值約110億美元（約台幣3680億元）。這是一筆對美國很棒、對英特爾也很棒的交易。」

然而，英特爾的說法卻有所不同。公司聲明指出，美國政府是以每股20.47美元的價格，購買4.333億股普通股，約占9.9%股份，遠低於市價24.80美元，等於讓納稅人用折扣價買進。

英特爾並說明，這筆89億美元的投資來自政府尚未支付的57億美元補助，以及「安全飛地」（Secure Enclave）國安計畫的32億美元撥款。

英特爾強調，這筆投資僅讓美國政府成為被動股東，不會擁有董事會席次或其他治理權。譚立武也表示，感謝政府信任，將持續推動美國科技與製造業的領導地位。

Just met with President Trump to announce a historic agreement: the U.S. government is investing $8.9B in @Intel to boost American semiconductor leadership.



I’m excited about the work ahead to ensure the most advanced silicon technology and computing products of the future are… pic.twitter.com/8PUcJyiNJu — Lip-Bu Tan (@LipBuTan1) August 22, 2025

川普形容，這是對美國與英特爾都有利的「好交易」，並稱讚譚立武「非常優秀」，甚至形容他「某種程度上也是受害者」。

財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）本週稍早證實，政府確實在尋求持有英特爾股份，外界反應不一，甚至出現跨黨派的罕見結盟。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）批評這是「糟糕的主意」和「邁向社會主義的一步」，但獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）則支持，認為納稅人應該能從補助中獲得回報。

歷史上，美國政府曾在危機時期持股企業，但相當罕見。歐巴馬（Barack Obama）政府2009年為了拯救破產的通用汽車（GM），一度取得60%的股份，之後再出售。

英特爾是拜登（Joe Biden）時期「晶片法案」（Chips Act）最大受益者，該法案提供補助和減稅誘因給願意在美國新建工廠的半導體公司；當時政府同意提供英特爾約110億美元補助，不過川普在競選時曾批評這項政策。