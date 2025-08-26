　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮經濟顧問：美國可能會以英特爾模式，入股更多企業

▲▼ 白宮經濟顧問委員會主席凱文哈塞特（Kevin Hassett）。（圖／路透）

▲白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國可能會以英特爾模式，入股更多企業。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）25日表示，美國政府未來可能會使用類似入股英特爾的方式，持續投資並入股更多企業，最終建立主權財富基金。事實上，國際上許多國家早已透過主權財富基金投資全球資本市場，例如挪威就透過石油收入建立全球規模最大的主權財富基金，資產超過1兆美元。

哈塞特25日受訪時表示，美國政府已跟英特爾（Intel）達成協議，將以89億美元代價取得英特爾10%股權，雖然英特爾的案件屬於特殊情況，原因是有晶片法的充裕資金支持，但事實上川普總統早在競選時就曾提出，美國應建立主權財富基金的構想

哈塞特強調，「我確定未來的某個時間點，會有更多類似（入股英特爾）的交易，且可能會擴張到除了晶片產業外的其他產業」。

事實上，國際上許多國家早已透過主權財富基金投資全球資本市場，作為強化國家財政與經濟安全的重要工具，例如挪威就以石油、天然氣收入建立全球規模最大的主權財富基金，資產超過1兆美元。新加坡則透過淡馬錫（Temasek）與新加坡政府投資公司（GIC）積極投資國際企業，分散風險並創造長期收益。

若美國成立主權財富基金，將可能對全球金融市場帶來重大影響，由於美國擁有全球最大的資本市場與美元優勢，基金不僅能加強對關鍵戰略產業（如半導體、人工智慧、能源）的控制，也可能成為推動地緣政治與經濟安全的重要工具。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女足抽血案！周台英深夜移送北檢　面對鏡頭不發一語
吳阿志過世！　王思佳心碎「上周才見」曝最後互動
孩子們眼中的「貝貝老師」倒停車格亡　昔認真上傳170堂免費課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮經濟顧問：美國可能會以英特爾模式，入股更多企業

介紹圓山大飯店稱蔣介石「台灣民主化之父」 日本愛知電視台道歉

國際火線／天國或地獄：AI會是毀滅人類的魔鬼終結者？

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

喜劇演員遭槍殺慘死街頭！享年52歲　粉絲震驚悲痛

土耳其交長自曝飆車片　時速高達225公里下場慘曝

以為媽媽靠年金苦撐　兒返鄉驚見手機K線圖傻了：配息月入6萬

全球最安全國家出爐！冰島「連續17年稱霸」　亞洲僅它擠進前10

劍魚登陸越南！屋頂掀翻、樹木倒塌　總理親下令：加快撤離

起飛前20人被迫下機「罕見原因曝光」　英國航空致歉

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【20瓦斯罐+汽油縱火】新店男犯案動機曝光！38年前也曾縱火

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

白宮經濟顧問：美國可能會以英特爾模式，入股更多企業

介紹圓山大飯店稱蔣介石「台灣民主化之父」 日本愛知電視台道歉

國際火線／天國或地獄：AI會是毀滅人類的魔鬼終結者？

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

喜劇演員遭槍殺慘死街頭！享年52歲　粉絲震驚悲痛

土耳其交長自曝飆車片　時速高達225公里下場慘曝

以為媽媽靠年金苦撐　兒返鄉驚見手機K線圖傻了：配息月入6萬

全球最安全國家出爐！冰島「連續17年稱霸」　亞洲僅它擠進前10

劍魚登陸越南！屋頂掀翻、樹木倒塌　總理親下令：加快撤離

起飛前20人被迫下機「罕見原因曝光」　英國航空致歉

快訊／「小英男孩」涉綠能收賄　台電高層一併移送北檢漏夜偵訊

白宮經濟顧問：美國可能會以英特爾模式，入股更多企業

小鳥喝2口「光電板紅水」秒暴斃影片瘋傳　事實查核平台曝真相

介紹圓山大飯店稱蔣介石「台灣民主化之父」 日本愛知電視台道歉

《鬼滅之刃 無限城》票房5.5億...距影史「無限列車」差一步

輝達機器人新大腦「Thor」曝光！　黃仁勳：推進物理AI時代

才同台2次！沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

國際火線／天國或地獄：AI會是毀滅人類的魔鬼終結者？

蘇小軒慶生曬「高顏值全家福」！　蛋糕蠟燭藏唐禹哲浪漫巧思

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

國際熱門新聞

喜劇演員遭槍殺慘死街頭　享年52歲

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

全球最安全國家出爐！冰島「連17年稱霸」

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

德男入獄前「改性別」！獲准進女子監獄

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

以為媽媽靠年金苦撐　兒返鄉驚見手機K線圖傻了

土耳其交長自曝飆車片　時速高達225公里下場慘曝

挑戰天山最高峰　她長眠海拔7千多公尺

日3歲女童自己開鎖！墜落6樓慘死

稱蔣台灣民主化之父　日本電視台道歉

肢解5月孕妻　印度男提「袋裝屍塊」全被拍

更多熱門

相關新聞

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

美國總統川普（Donald Trump） 週日深夜在社群平台發文，猛烈抨擊美國兩大電視網《ABC》及《NBC》為「假新聞」，更痛批其報導內容充滿偏見，揚言將支持聯邦通訊委員會（ FCC ）撤銷兩家電視台的廣播執照。

美國取消小額包裹免稅　中華郵政暫停收寄美國商品但有為快遞業代收

美國取消小額包裹免稅　中華郵政暫停收寄美國商品但有為快遞業代收

核談判明登場　伊朗最高領袖再嗆美國

核談判明登場　伊朗最高領袖再嗆美國

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

美國終止小額包裹免稅　中華郵政明起停收輸美商品郵件

美國終止小額包裹免稅　中華郵政明起停收輸美商品郵件

關鍵字：

英特爾美國川普晶片

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

女足抽血案　前教練周台英深夜移送北檢

喜劇演員遭槍殺慘死街頭　享年52歲

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

即／被指「害樂天輸球」　Josh拍片回應了

即／倒路上被輾過！高雄男「困車底下」命危

可能又有新颱風　預估路徑曝

摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面