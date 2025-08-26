白宮經濟顧問：美國可能會以英特爾模式，入股更多企業

▲白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國可能會以英特爾模式，入股更多企業。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）25日表示，美國政府未來可能會使用類似入股英特爾的方式，持續投資並入股更多企業，最終建立主權財富基金。事實上，國際上許多國家早已透過主權財富基金投資全球資本市場，例如挪威就透過石油收入建立全球規模最大的主權財富基金，資產超過1兆美元。

哈塞特25日受訪時表示，美國政府已跟英特爾（Intel）達成協議，將以89億美元代價取得英特爾10%股權，雖然英特爾的案件屬於特殊情況，原因是有晶片法的充裕資金支持，但事實上川普總統早在競選時就曾提出，美國應建立主權財富基金的構想

哈塞特強調，「我確定未來的某個時間點，會有更多類似（入股英特爾）的交易，且可能會擴張到除了晶片產業外的其他產業」。

事實上，國際上許多國家早已透過主權財富基金投資全球資本市場，作為強化國家財政與經濟安全的重要工具，例如挪威就以石油、天然氣收入建立全球規模最大的主權財富基金，資產超過1兆美元。新加坡則透過淡馬錫（Temasek）與新加坡政府投資公司（GIC）積極投資國際企業，分散風險並創造長期收益。

若美國成立主權財富基金，將可能對全球金融市場帶來重大影響，由於美國擁有全球最大的資本市場與美元優勢，基金不僅能加強對關鍵戰略產業（如半導體、人工智慧、能源）的控制，也可能成為推動地緣政治與經濟安全的重要工具。