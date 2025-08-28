▲小資也能浪漫！七夕送花輕鬆攻略，「隨買隨走」快手省時不失格調 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

七夕情人節將至，不少男生想在浪漫時刻送花表心意，但又怕花束挑選、包裝耗時麻煩。ETtoday針對小資族整理「隨買隨走」攻略，各通路的優缺點。

01｜UNIQLO：單束 NT$149、三束 NT$390，第4束起 NT$130，包裝花束只需加 NT$30。一旁也有店員先配好的花束，自由搭配增添巧思與趣味、現場挑選即可拿走，省時又方便；缺點是花材種類有限，造型花束選擇不多。對怕麻煩、想快速完成購花的男生，UNIQLO 是首選。

02｜COSTCO：大量花材吸引小資族。20朵玫瑰花束售價 NT$239 ，跟花市零售差不多價格，雖然價格經濟，但購買者仍需自行包裝。線上購物也有與傳統花店合作，價格從1500元起至更高都有。

03｜花市：選擇最豐富，價格比街邊花店便宜，部分攤販還提供加價包裝。想親自挑花、享受討價還價樂趣的男生最適合。缺點是要早起，也需要花時間挑選，但挑到喜歡的花材後，成就感滿分。

快速決策小Tips

●想省時 → UNIQLO

●想量多、經濟 → COSTCO

●想挑選多、互動感 → 花市

七夕送花，不只是花的價格，而是你的品味與心意。小資男也能用最簡單的方式，打造高級感浪漫。