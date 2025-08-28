台北信維市場老店「王家刀切麵」歇業　結束30年營業時光　

▲台北信維市場「王家刀切麵」歇業。（圖／Viviyu）

記者黃士原／台北報導

位於台北信維市場內的「王家刀切麵」，是該地區的必吃美食之一，不過近日傳出已熄燈多日，店面已拉下鐵門，Google地圖已顯示「永久歇業」，店裡的招牌「豬腳乾麵」也成為絕響。

位於捷運大安站附近的信維市場，被外界稱為「台北九龍城寨」，雖然住商混合的環境不佳，但這裡也聚集許多美食，像是四喜肉粽、江蘇老趙刀切麵、老鄒刀切麵及王家刀切麵、無名米粉湯等，是附近上班族購買午餐的重要地點。

▲王家刀切麵牛肉麵。（圖／Viviyu）

其中開業已有30年的王家刀切麵，豬腳乾麵是店裡的招牌，另外還有炸醬肉絲麵、牛肉麵等。不過，近日店家傳出已歇業多日，網友3個星期前就發現店家拉下鐵門、沒有營業，同時柱子上還貼著招租公告，Google地圖已顯示「永久歇業」，讓許多粉絲直呼可惜「好吃的店又少了一間了」。

▲珍寶海鮮「招牌辣椒螃蟹」。（圖／記者黃士原攝）

另外，登台已有7年多的「珍寶海鮮」，日前公告信義A8店將於8月31日結束營業，由於這是品牌目前在台灣的唯一一家門市，也正式宣告撤出台灣市場。

曾被新加坡旅遊局推薦的10大海鮮餐廳之首的「珍寶海鮮」，2017年12月登台，除了招牌的辣椒螃蟹和胡椒螃蟹外，還提供多種口味的螃蟹料理，以及10大新加坡名菜，例如麥片蝦、娘惹炸尼羅紅、摩卡排骨等。