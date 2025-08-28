　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯推2款中秋限定「月見漢堡」　干貝白醬可樂餅同步回歸

▲▼摩斯漢堡秋季新品報到。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡秋季新品報到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接中秋節，摩斯漢堡以元氣蛋為主角，推出2款應景漢堡，包括「月見培根和牛堡」及「月見大阪燒珍珠堡」，還有人氣點心「干貝白醬可樂餅」回歸，9月1日起上市，並於APP祭出限定嚐鮮優惠。

摩斯漢堡中秋新品「月見培根和牛堡」選用澳洲和牛製成漢堡排高溫煎製，搭配厚切煙燻培根、新鮮元氣蛋及青生菜，層層堆疊在漢堡麵包上，最後淋上特調燒烤培根醬，售價125元。

「月見大阪燒珍珠堡」則嚴選鮮蝦、魷魚及鮮甜蔬菜高溫酥炸成海鮮天婦羅，放在超級大麥米飯上，再鋪滿爽口高麗菜絲、香煎元氣蛋，澆淋上美乃滋及日本進口大阪燒醬，最後以柴魚片提味，售價115元。

▲▼摩斯漢堡秋季新品報到。（圖／業者提供）

▲玉子珍珠堡使用大麥米飯搭配滑嫩煎蛋、爽脆青生菜及海苔片。

▲▼摩斯漢堡秋季新品報到。（圖／業者提供）

▲干貝白醬可樂餅回歸。

「玉子珍珠堡」使用香Q大麥米飯配上滑嫩煎蛋、爽脆青生菜及海苔片，搭配特製山葵海苔醬，售價70元。人氣點心「干貝白醬可樂餅」挑選日本干貝拌入細緻滑順白醬，裹上麵衣後酥炸至金黃酥脆，售價40元，搭配套餐可享35元加購價。

▲▼摩斯漢堡秋季新品報到。（圖／業者提供）

▲和風豚汁蔬菜湯。

摩斯9月23日再開賣「和風豚汁蔬菜湯」，採用日式黃金麥味噌為基底，與昆布一同細火慢燉，再加入台灣豬前腿肉以及在地香菇、芋頭、紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡、洋蔥等食材熬煮而成，售價70元。

為歡慶秋季新品上市，MOS Order APP「MOS跨店取」祭出嚐鮮優惠，9月1日至9月30日可享「月見培根和牛堡」搭配4塊摩斯雞塊、方塊薯餅、及大杯冰紅茶套餐組，2組優惠價398元；「月見大阪燒珍珠堡」搭配4塊摩斯雞塊、方塊薯餅、及大杯冰紅茶套餐組，2組優惠價378元；早餐「玉子珍珠堡及大杯冰紅茶套餐組」，3入優惠價225元。

▲▼繼光香香雞找來Netflix超人氣動畫《坂本日常》跨界推出限定套餐、周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲繼光香香雞X坂本日常推出第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，「繼光香香雞X坂本日常」宣布推出第2波聯名活動，9月1日起全門市開跑，延續販售「坂本日常聯名套餐」，內含大份香香炸雞、原味樂薯、墨魚甜不辣（海苔），搭配聯名紙袋及炸雞紙桶，每份售價289元。

▲▼「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝）

▲第2波以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌。

這次更以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌，有「坂本太郎」、「大佛&神神廻」、「X／SLUR」、「南雲」等角色，其中「X／SLUR」為隱藏版，只要買聯名套餐就送卡牌盲包1張，共4款隨機贈送。

▲▼「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼加碼推出2款限定周邊。

▲▼「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝）

加碼推出2款限量周邊，「針織手提袋」印有坂本商店字樣，加價購239元；「環保收納袋」則搭配吊飾提供收納，加價購299元。

此外，至9月30日前凡於門市消費滿289元還可登錄發票參加抽獎，有機會抽中限量專屬聯名限定造型抱枕共10名，抱枕把主角「坂本太郎」變身成炸雞桶模樣，還有卡牌盲包、收納手提袋、針織手提袋、聯名證件套、優惠券等好禮，每張發票僅可登錄1次，每個身分證字號限中獎1次，中獎名單將於10月31日在官網、粉專公布。

▲▼「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝）

▲坂本太郎炸雞桶抱枕只送不賣。

08/27 全台詐欺最新數據

節慶送禮新選擇！全台首創8字形鳳梨酥　傳遞好運與心意

【廣編】格威涼水祭讓你實現冰水自由！體內有感消暑　純淨更冰涼

超狂混搭！4款爆紅創意特調，今夏最夯消暑神飲你喝過幾種？

摩斯推2款中秋限定「月見漢堡」　干貝白醬可樂餅同步回歸

小資也能浪漫！七夕送花輕鬆攻略　「隨買隨走」快手省時不失格調

全家3款「餐廳級義大利麵」只要99元　7-11全品項限時95折

7-11飲料泡麵買2送2、全家冰品零食買1送1　超商周末優惠一次看

【廣編】中元採買最後倒數！萬歲牌讓你拜得澎湃又安心　周周抽出萬元豪禮

德克士「雞塊買1送1、炸雞桶68折」　優惠限時7天

threads網友大呼勾魂！起司變身酥脆口感加蜂蜜　逆天口感料理小白絕對要試

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

台北喜來登十二廚10/1漲價　假日餐價上調100至200元

【蝙蝠洞奪命車禍】轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

