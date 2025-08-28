摩斯推2款中秋限定「月見漢堡」　干貝白醬可樂餅同步回歸

▲摩斯漢堡秋季新品報到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接中秋節，摩斯漢堡以元氣蛋為主角，推出2款應景漢堡，包括「月見培根和牛堡」及「月見大阪燒珍珠堡」，還有人氣點心「干貝白醬可樂餅」回歸，9月1日起上市，並於APP祭出限定嚐鮮優惠。

摩斯漢堡中秋新品「月見培根和牛堡」選用澳洲和牛製成漢堡排高溫煎製，搭配厚切煙燻培根、新鮮元氣蛋及青生菜，層層堆疊在漢堡麵包上，最後淋上特調燒烤培根醬，售價125元。

「月見大阪燒珍珠堡」則嚴選鮮蝦、魷魚及鮮甜蔬菜高溫酥炸成海鮮天婦羅，放在超級大麥米飯上，再鋪滿爽口高麗菜絲、香煎元氣蛋，澆淋上美乃滋及日本進口大阪燒醬，最後以柴魚片提味，售價115元。

▲玉子珍珠堡使用大麥米飯搭配滑嫩煎蛋、爽脆青生菜及海苔片。

▲干貝白醬可樂餅回歸。

「玉子珍珠堡」使用香Q大麥米飯配上滑嫩煎蛋、爽脆青生菜及海苔片，搭配特製山葵海苔醬，售價70元。人氣點心「干貝白醬可樂餅」挑選日本干貝拌入細緻滑順白醬，裹上麵衣後酥炸至金黃酥脆，售價40元，搭配套餐可享35元加購價。

▲和風豚汁蔬菜湯。

摩斯9月23日再開賣「和風豚汁蔬菜湯」，採用日式黃金麥味噌為基底，與昆布一同細火慢燉，再加入台灣豬前腿肉以及在地香菇、芋頭、紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡、洋蔥等食材熬煮而成，售價70元。

為歡慶秋季新品上市，MOS Order APP「MOS跨店取」祭出嚐鮮優惠，9月1日至9月30日可享「月見培根和牛堡」搭配4塊摩斯雞塊、方塊薯餅、及大杯冰紅茶套餐組，2組優惠價398元；「月見大阪燒珍珠堡」搭配4塊摩斯雞塊、方塊薯餅、及大杯冰紅茶套餐組，2組優惠價378元；早餐「玉子珍珠堡及大杯冰紅茶套餐組」，3入優惠價225元。

▲繼光香香雞X坂本日常推出第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，「繼光香香雞X坂本日常」宣布推出第2波聯名活動，9月1日起全門市開跑，延續販售「坂本日常聯名套餐」，內含大份香香炸雞、原味樂薯、墨魚甜不辣（海苔），搭配聯名紙袋及炸雞紙桶，每份售價289元。

▲第2波以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌。

這次更以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌，有「坂本太郎」、「大佛&神神廻」、「X／SLUR」、「南雲」等角色，其中「X／SLUR」為隱藏版，只要買聯名套餐就送卡牌盲包1張，共4款隨機贈送。

▲▼加碼推出2款限定周邊。

加碼推出2款限量周邊，「針織手提袋」印有坂本商店字樣，加價購239元；「環保收納袋」則搭配吊飾提供收納，加價購299元。

此外，至9月30日前凡於門市消費滿289元還可登錄發票參加抽獎，有機會抽中限量專屬聯名限定造型抱枕共10名，抱枕把主角「坂本太郎」變身成炸雞桶模樣，還有卡牌盲包、收納手提袋、針織手提袋、聯名證件套、優惠券等好禮，每張發票僅可登錄1次，每個身分證字號限中獎1次，中獎名單將於10月31日在官網、粉專公布。

▲坂本太郎炸雞桶抱枕只送不賣。