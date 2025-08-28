　
地方 地方焦點

中埔如親托嬰中心暨親子館工程進度97%　預計114年下半年啟用

▲▼ 中埔如親托嬰中心暨親子館即將完工 翁章梁親赴工地視察 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 中埔如親托嬰中心暨親子館即將完工  。（示意圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導　

位於中埔鄉和美村忠信街的「中埔如親托嬰中心暨親子館」目前工程進度97%，預計114年下半年啟用，嘉義縣長翁章梁今(28)日前往工地視察，聽取簡報並關注工程品質與進度。

為提供友善且完善的托育與親子共享空間，嘉義縣政府加速推動公共托育佈建，「中埔如親托嬰中心暨親子館」透過前瞻基礎建設計畫爭取中央6,000萬元補助，縣府自籌3,747萬元，總經費9,747萬元，未來將委託社團法人台灣幼教學術發展學會營運，預計招收48名2足月至未滿2歲嬰幼兒，以及提供0到6歲多元親子活動與托育資源服務。

▲▼ 中埔如親托嬰中心暨親子館即將完工 翁章梁親赴工地視察 。（圖／嘉義縣政府提供）

中埔如親托嬰暨托育資源中心為兩層樓建築，總面積382.3坪，設計理念融合「親近自然、開發想像、自信成長、愛與快樂」，外觀以積木造型與純白色牆面呈現，搭配五感體驗中庭及弧形觀樹平台，讓孩子能在安全環境中自由探索。

內部規劃部分，一樓為如親托嬰中心，設有4間托育和室內外活動空間、辦公室及保健室；二樓為托育資源中心，規劃動態與靜態活動區、多功能教室及各式遊戲體驗區，滿足6歲以下幼兒不同年齡層需求。

▲▼ 中埔如親托嬰中心暨親子館即將完工 翁章梁親赴工地視察 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 中埔如親托嬰中心暨親子館即將完工，翁章梁視察進度  。（示意圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，因應未來人口與托育需求成長，為減輕家庭育兒壓力及促進地方發展，縣府目前已設置7處家園及2處托嬰中心，還會持續推動佈建公共托育家園與托嬰中心，並規劃在工業區、社會住宅等地擴點，讓更多家庭受惠。

翁縣長表示，親子館是公共資源，將不僅限於嘉義縣民或中埔鄉居民使用，所有設施與互動課程等內容將完全免費開放。

▲▼ 中埔如親托嬰中心暨親子館即將完工 翁章梁親赴工地視察 。（圖／嘉義縣政府提供）

幼教學術發展學會表示，已著手招聘人員並申請使用執照，預計9月進行前置作業，目標是過年前開放招收，採公開抽籤方式報名。

▲▼ 中埔如親托嬰中心暨親子館即將完工 翁章梁親赴工地視察 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 中埔如親托嬰中心暨親子館即將完工  。（示意圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠瑤指出，中埔親子館將成為嘉義縣第三座親子館，未來中心將為家長提供平價、優質的托育選擇，並透過與社區合作，舉辦親職講座、親子活動及育兒資源服務，進一步提升整體育兒支持系統，讓嘉義縣成為適合育兒家庭安心成家、樂於養育的幸福城市。

▲▼ 中埔如親托嬰中心暨親子館即將完工 翁章梁親赴工地視察 。（圖／嘉義縣政府提供）

中埔托育中心親子共享嘉義縣社會局幼教

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

