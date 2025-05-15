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社會 社會焦點 保障人權

台中私托虐童增至14人！2歲「凱凱」被當抹布擦水　喊：老師壞壞

記者許權毅／台中報導

台中市豐原一家私立托嬰中心近日爆出虐童案件，今人數由8人提升至14人受虐。有家長說，社工看過監視器後，發現孩子被老師當抹布擦拭打翻的水漬，孩子才2歲多，還不太會表達，只說「老師壞壞」。有家長認為，豐原托育中心少，孩子根本脫離不了地獄，也認為至今只能聽到社工轉述，社會局扣住電腦拷貝監視器檔案過慢，無法還給中心查看「鐵證」。

▲▼台中私托虐童。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市議員陳清龍踢爆，某托育中心虐童案人數提升至14童。（圖／記者許權毅攝）

民眾黨籍台中市議員陳清龍近日揭露，該托嬰中心的陳姓教保員被監視器拍下，滑完手機之後，突然雙手抓住男童，不斷前後搖晃男童頭部，也有抓住男童肩膀瘋狂前後晃動；另外拍到陳女抓住男童拖行，之後幫男童換尿布時，無預警的拉住男童腳踝，害其倒頭栽重摔，頭部撞地。

▲▼台中私托虐童。（圖／記者許權毅攝）

▲有家長出面控訴，孩子被當成抹布擦水，孩子至今都會害怕。（圖／記者許權毅攝）

陳清龍今日再度開記者會痛斥，社會局觀看影帶後，目前疑受虐人數從8位，已經到14位，受虐孩子人數增加，社會局調查進度還是緩慢，家長接受到社工通知，有可能受虐，已經焦慮不安，卻不能夠觀看監視器畫面，只能聽轉述，非常不滿。

有家長說，這不只是個別教保員不當行為，更是牽扯整個中心的制度失靈、消極，中心主任沒有主動監督清查，第一時間也未通報家長，目前在3月17日以前的影像都已經消失、未保全，主因竟然是主任出國旅遊，陳姓教保員寫了檢討報告就不了了之。

▲▼台中私托虐童。（圖／記者許權毅攝）

▲一名2歲多男童「凱凱」被當抹布擦地。（圖／家長提供）

另名家長控訴，收到社工電話轉述：「孩子因為水壺內的水不小心打翻，陳姓教保員就拉著孩子的衣服，直接去擦拭地板。」家長說，為什麼要把我兒子當抹布去擦？導致孩子現在在家只要有東西打翻就會緊張、恐懼，甚至動手故意拍打孩子胸口。

家長說，陳女是常態性毆打，現在人數已經提升到14人，難道是要班上剩下6名孩童也被爆出遭虐，社會局才要正視問題嗎？盧市長不是媽媽市長嗎？難道我們的事情就非常小嗎？我們就是因為雙薪家庭才送拖，豐原的托育中心又少，根本沒得轉拖，難道我們是「買兇傷害自己小孩嗎？」

▲▼台中私托虐童。（圖／記者許權毅攝）

▲社會局兒少科科長楊惠如表示，目前持續追查中。（圖／記者許權毅攝）

台中市社會局兒少科科長楊惠如說，4月25日無預警稽查發現此事，立即通報處理，要求托育中心保全30天內監視器畫面，陸續檢視陳姓教保員作為，才找出第二波孩童有受到不適當對待情形，目前仍持續追查中。同時也會幫忙家長媒合其他中心。

楊惠如說，依相關辦法規定，托嬰中心內的監視器影像，若有爭議問題，不得翻攝或傳播，該中心先前提供給家長，已經違規，目前社工會跟家長轉述，但完整畫面得待調查完畢再給家長。目前陳姓教保員如果確實有施虐，依《兒少法》第49條，要處6萬至60萬罰鍰，並且10年內不得擔任教保員，還要看整體調查結果來裁量。

對此，陳清龍不滿提出質疑，家長只能透過轉述得知「可能怎麼樣」，社工要怎麼「關心」家長，家長不能看到畫面，讓人很問號。社會局家防中心則說，家長可以直接跟托育中心要求查看畫面，陳清龍則說目前主機硬碟在社會局，已經將近一周都還沒完成拷貝，家長要如何跟中心調閱，社會局難道沒能力拷貝畫面？社會局則說，因為檔案量大，預計下週可把主機歸還。

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