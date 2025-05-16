台中虐童托育中心爆「7人集體離職」！影響35幼童　社會局緊急介入

▲台中私托爆虐童，受害幼童高達14人。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、柯振中／台中報導

針對台中市豐原區某私立托嬰中心爆發不當對待幼童事件，市府社會局持續擴大追查、深入釐清案情。社會局16日再度派員前往該中心稽查，發現托育人力出現異動，預計23日前將有多達7名托育人員集體離職，將影響該中心2個班級、共35位幼童的照顧安排。

為維護幼童照顧權益，社會局已第一時間主動通知家長並啟動托育轉介機制。經盤點豐原、潭子、石岡、后里及神岡等地區托嬰資源，目前尚有餘額，社會局已主動提供家長可參考的托育機構名單，協助完成轉托手續。

▼台中私托爆虐童，受害幼童高達14人。（圖／記者許權毅攝）



針對偏好由保母照顧的家庭，第五區居家托育服務中心也將主動聯繫家長，了解個別需求並媒合合適保母，協助幼童順利銜接後續照顧安排。相關諮詢可洽第五區居托中心。

▼台中私托爆虐童，受害幼童高達14人。（圖／記者許權毅攝）



若家長考慮自行照顧幼兒，社會局也提醒，可向當地區公所申請0至2歲育兒津貼，減輕家庭負擔。

社會局強調，依據托嬰中心定型化契約規定，若因人力不足導致終止托育契約，中心應在終止收托日起7日內，按比例退還註冊費、月費及餐點（含副食品）費用，家長亦可依法請求損害賠償，保障其應有權益。市府也將持續督導、追責違規業者，嚴守托育安全底線，捍衛幼童照顧品質。

▼台中私托爆虐童，受害幼童高達14人。（圖／記者許權毅攝）



據了解，近日這家私立托嬰中心爆出虐童事件，16日受害的人數由8人提高至14人，掀起了高度關注。台中市社會局對此不敢大意，要求托育中心保全30天監視器畫面，並陸續檢視涉案的陳姓教保員的作為，因此又發現第二波孩童受害。目前案件仍在調查中，詳情仍待釐清。

▼台中私托爆虐童，受害幼童高達14人。（圖／市議員陳清龍提供）

