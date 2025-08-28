朝野協商送暖柯建銘　羅智強：哪個民進黨人沒喊過大罷免大成功？

▲羅智強28日在朝野黨團協商握手寒暄。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨逼宮立法院黨團總召柯建銘態勢明顯，總統兼民進黨主席賴清德今（28日）表態，府院黨、黨團都應該做必要改組或改選，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。但國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，大雪崩時沒有一片雪花是無辜的，哪個民進黨的人沒有喊過大罷免大成功？他覺得綠委林岱樺講的最公道，只找一個戰犯，「我覺得不公平」。

大罷免以31:0落幕，民進黨團幹部7長僅剩柯建銘未表態請辭，民進黨內正研擬發動連署要改選黨團幹部，民進黨立委王世堅、郭國文透露已簽署，林岱樺則說自己不會簽署。

立法院長韓國瑜28日下午1時召集朝野黨團，研商「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」相關事宜，羅智強簽到後也主動跟柯建銘握手寒暄。

對於是否給柯建銘送暖，羅智強表示，大雪崩時沒有一片雪花是無辜的，那些所有喊大罷免大成功的人不要找一個單一的戰犯，立法院審軍人條例時，請問哪一個民進黨立委沒有上去喊大罷免大成功，不是嗎？增加軍人待遇跟大罷免大成功有什麼關係？增加警消的退休保障也在大罷免大成功、放五天假也是大罷免大成功、還稅於民發現金也是大罷免大成功，這些話哪個民進黨的人沒有喊過？他覺得林岱樺講的最公道，只找一個戰犯，「我覺得不公平」。

林岱樺昨發聲明表明自己不參與任何針對性的連署，並說，「同志之情，豈忍全黨咎一人；同仁之愛，何必苛責柯總召。檢討從自身做起，她深切反省檢討，期待本黨同志謙卑傾聽民意、凝聚改革共識，重拾人民信任」。