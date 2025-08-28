　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野協商送暖柯建銘　羅智強：哪個民進黨人沒喊過大罷免大成功？

▲羅智強28日在朝野黨團協商握手寒暄。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅智強28日在朝野黨團協商握手寒暄。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨逼宮立法院黨團總召柯建銘態勢明顯，總統兼民進黨主席賴清德今（28日）表態，府院黨、黨團都應該做必要改組或改選，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。但國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，大雪崩時沒有一片雪花是無辜的，哪個民進黨的人沒有喊過大罷免大成功？他覺得綠委林岱樺講的最公道，只找一個戰犯，「我覺得不公平」。

大罷免以31:0落幕，民進黨團幹部7長僅剩柯建銘未表態請辭，民進黨內正研擬發動連署要改選黨團幹部，民進黨立委王世堅、郭國文透露已簽署，林岱樺則說自己不會簽署。

立法院長韓國瑜28日下午1時召集朝野黨團，研商「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」相關事宜，羅智強簽到後也主動跟柯建銘握手寒暄。

對於是否給柯建銘送暖，羅智強表示，大雪崩時沒有一片雪花是無辜的，那些所有喊大罷免大成功的人不要找一個單一的戰犯，立法院審軍人條例時，請問哪一個民進黨立委沒有上去喊大罷免大成功，不是嗎？增加軍人待遇跟大罷免大成功有什麼關係？增加警消的退休保障也在大罷免大成功、放五天假也是大罷免大成功、還稅於民發現金也是大罷免大成功，這些話哪個民進黨的人沒有喊過？他覺得林岱樺講的最公道，只找一個戰犯，「我覺得不公平」。

林岱樺昨發聲明表明自己不參與任何針對性的連署，並說，「同志之情，豈忍全黨咎一人；同仁之愛，何必苛責柯總召。檢討從自身做起，她深切反省檢討，期待本黨同志謙卑傾聽民意、凝聚改革共識，重拾人民信任」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台2線遭夾殺！　車頭扁掉「乘客搶救無效亡」
快訊／新北男過馬路遭輾　臟器外露慘死
羅智強送暖柯建銘：哪個民進黨人沒喊過大罷免大成功
快訊／勘驗彭振聲認罪光碟！　檢為講台語和小沈律師吵翻天
快訊／「帶長髮妹進房片」瘋傳！鄭文燦提告又撤回　偵查結果曝
快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+官員起訴
找傳播妹遭通報老婆　把麻吉「吊天車」虐殺5小時慘死
快訊／陳歐珀夫妻遭求重判24年2月　滿頭白髮畫面曝
外國女來台淘金　性交易月賺30萬秘辛曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

師大女足等高教事件頻傳　范雲提3面向籲修大學法補破網

改變一般補助款分配方式　主計總處：更照顧地方均衡發展

全黨逼宮柯建銘！　藍委「賴清德錯了」：人民要的是全面內閣總辭

因應財劃法修法　卓榮泰：學校電費、校舍耐震補強回歸地方處理

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

幕後／反朱派勸不動盧秀燕改拱郝龍斌　「造后者」近日表態機率增

總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

北市府稱機器狗僅「載具」為陸製　綠議員緊咬：法律規定都不行

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

師大女足等高教事件頻傳　范雲提3面向籲修大學法補破網

改變一般補助款分配方式　主計總處：更照顧地方均衡發展

全黨逼宮柯建銘！　藍委「賴清德錯了」：人民要的是全面內閣總辭

因應財劃法修法　卓榮泰：學校電費、校舍耐震補強回歸地方處理

痛批內閣改組用「不起眼16人」搪塞　沈富雄：吃人夠夠的狠心政黨

幕後／反朱派勸不動盧秀燕改拱郝龍斌　「造后者」近日表態機率增

總統府前發言人評張惇涵任政院秘書長：蘇貞昌魄力＋蔡英文冷靜

北市府稱機器狗僅「載具」為陸製　綠議員緊咬：法律規定都不行

藍控中央砍補助款　綠提新版財劃法：國民黨拿錢不辦事那就換人做

梅西梅開二度率隊逆轉　邁阿密國際3比1擊退奧蘭多城闖進聯盟盃決賽

Talon發聲明回應「債務風波」　債主貼大量對話紀錄曝借錢過程

野生吳婉君「遮半臉現身高鐵站」！神情緊繃頻張望 真實狀態全被拍

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

道奇成為本季首支3連戰橫掃紅人球隊　羅伯斯回顧全場比賽

桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

台南麻豆國小奪冠！　學生化身YouTuber拆解「神秘寶盒」

八點檔女星開公司「零食櫃根本小型超商」！員工全發胖：福利還是工傷

天降奪命水泥塊！騎士輾過摔車慘死　重返現場驚見「還有更多塊」

政治熱門新聞

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了

劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

17綠議員拋5倡議：請賴清德正視民進黨危機

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

綠營跨派系會議傳達「賴清德意志」　擬請潘孟安勸退柯建銘

「萬年總召」柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選

林岱樺不退高雄初選　籲賴清德把朱立倫黃國昌當朋友

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

國台辦轟修法綠色恐怖！陸委會回擊了

更多熱門

相關新聞

才答應AIT增加國防預算！　藍委提案大砍1.77億部隊訓練、武器款項

才答應AIT增加國防預算！　藍委提案大砍1.77億部隊訓練、武器款項

美國在台協會AIT25日晚間，罕見貼出處長谷立言上周拜會部長顧立雄的照片，隨後也公布與5名國民黨立委見面的照片，會面觸及國防預算。國民黨、藍委也允諾支持國防預算佔GDP達3.5%。然而，此次追加預算包含的國防預算中，光是藍委馬文君一人就提出9項預算刪減案、大砍1.77億，包含列管軍品級別認證評鑑、軍事博物館設備、部隊視導專案會議、政戰預算、戰備整備營區安全防護、部隊交流軍事訓練、後勤通訊機具採購、一般裝備採購專案管制、武器先期選擇與採購準備作業等，而全數刪減理由僅複製貼上「是項經費可予精簡，以撙節公帑支出

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%再創新低　

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

逼宮萬年總召？賴清德表態「黨團應做必要改選」　柯建銘發聲了

關鍵字：

柯建銘大罷免羅智強民進黨賴清德林岱樺

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面