政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨上演逼宮柯建銘大戲　國民黨：賴清德也該一併究責自己

▲▼ 黨團協商-柯建銘 。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴清德表示黨團要改組，被認是劍指總召柯建銘，國民黨指出，賴清德也應一併究責自己。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免失利，民進黨內部分人士劍指立院黨團總召柯建銘，民進黨中央發動連署，全面改選黨團幹部，總統賴清德也說，「若黨團改選，我相信會更符合社會期待」。對此，柯建銘今（28日）下午受訪時表示，「我只能講一句話，此時無聲勝有聲。」國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安指出，賴清德正式對柯建銘動手，拜託也請學周處除三害，一併究責自己吧！

民進黨秘書長徐國勇週二召集派系會議，傳達賴清德意志，盼啟動國會黨團幹部改組，也擬由府秘書長潘孟安與柯建銘溝通，同時亦將發動黨籍立委連署，全面改選黨團幹部。昨天連署書就曝光，引發黨內風暴。

面對黨內步步進逼，柯建銘昨引用曹植的七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」發文回應。他更強調，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有。賴清德今則罕見在活動時受訪指出，如果黨團改選，相信會更符合社會期待。

陳冠安指出，這次大罷免大失敗，台灣多數民意對民進黨惡罷投下反對票，根據美麗島民調，有52%的民眾認為柯建銘要負最大責任。但只有柯建銘要負責嗎？責任第二大的就是45.8%的賴清德。連在泛綠群眾眼裡，賴也同樣是責任第二大的對象。所以今天賴皇要對老柯動手，拜託也請學周處除三害，一併究責自己吧！

陳冠安進一步指出，賴清德現在已經搞得天怒人怨，根據美麗島民調，相較上月，施政滿意度從34.6%下滑到31%，不滿意度則從56.6%增加到60.5%。賴清德滿意度減少3.6個百分點，看似不多，但賴清德傷的，卻是核心族群－泛綠支持者。賴的泛綠支持率，歷經726大敗，823再挫之後，在短短一個月之內，從77.4%下降到69.8%。因此，雖然賴滿意度只有掉3.6個百分點，但卻連帶拖垮民進黨的好感度，一個月內，好感下降1成，反感增加1成。

陳冠安諷刺，一位現任總統、黨主席、綠營共主的泛綠滿意度，竟只有6成多，並且帶著整黨沈船。但賴清德不只一句道歉都沒，有錯，還都是柯建銘們、郭智輝們的錯。賴，可以賴成這樣嗎？

