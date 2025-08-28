淨利大減89%！美團「外賣大戰」元氣大傷

▲美團外賣員。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「外賣大戰」導致外賣業龍頭「美團」元氣大傷，據最新財報，美團第2季淨利潤僅14.9億元（人民幣），不只低於預估的98.5億元，更較去年同期大減89%。不過，美團似乎並不打算「停戰」，美團CFO陳少暉說，目前其他平台的補貼水平仍保持歷史高位，他們將加大投入應對競爭，並預計第3季會出現大規模的虧損。

財報顯示，美團第2季度實現營收918.4億元（人民幣），同比增長11.7%；不過，第2季度經營利潤暴跌98%至2.3億元，經營利潤率從13.7%跌至0.2%；第2季度調整後淨利潤14.9億元人民幣，相較於去年同期的136.06億元同比下降89%，遠低於預估98.5億元人民幣。

美團CEO王興在財報電話會上表示，美團是在競爭中成長起來的，當前外賣市場競爭持續加劇，他們將繼續捍衛市場地位。

▼美團創辦人、CEO王興。（圖／CFP）



不過，王興也強調，堅決反對當前這種「內卷式」的競爭態勢，監管機構也不希望市場上出現這種競爭。

王興還說，美團不是第一次面對這種激烈的競爭，在過去多年的發展中，美團在競爭中不斷壯大、鞏固領先地位。無論過去還是現在，美團始終專注於做正確的事，即保證優質供給、穩定履約、合理價格，為用戶創造良好的體驗。

受到外賣大戰的影響，美團的成本和營銷開支大幅增加，第二季度，美團的銷售成本為614億元，同比增長27%，佔收入百分比由58.8%同比增加8.1個百分點至66.9%。美團解釋，成本增加主要由於即時配送交易筆數增加及騎手補貼提高、食雜零售業務的擴張及海外業務的發展。

▼京東跨足外賣產業，引爆外賣大戰。（圖／CFP）



同時，美團本季的營銷開支較去年同期大幅增長了51.8%，至77億元。這一增長也是由於業務發展，以及為應對外賣及即時零售業務的激烈競爭，美團不斷調整的業務策略導致推廣、廣告及用戶激勵的開支增加。

美團CFO陳少暉說，目前其他平台的補貼水平仍保持歷史高位，美團將加大投入應對競爭，同時加大對產業生態的投入。

陳少暉也坦言，美團將在保持外賣規模優勢的基礎上增加補貼，來確保價格競爭力和穩定的履約體驗，預計核心本地商業3季度會出現較大規模的虧損，他們會根據競爭態勢和策略動態調整投入規模。陳少暉強調，當產業補貼逐步回歸理性水平，外賣也會回歸合理的利潤水平。

▼餓了麼外送員。（圖／CFP）

