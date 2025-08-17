獨／高雄鼓山路口2機車相撞！細肩帶正妹、外送員全倒地

記者吳奕靖／高雄報導

高雄外送員慘遭擊落！17日凌晨，鼓山區九如四路與日昌街口發生一起車禍，一名外送員在左轉彎時被一名同樣也是騎車的細肩帶正妹撞上，外送員、細肩帶妹跟後方男乘客3人都有受到輕傷；外送員說，不知道怎麼會被撞上。

▲一名熊貓外送員跟一名細肩帶正妹發生車禍 。（圖／記者吳奕靖攝）

外送員的熊貓機車跟另一輛白色的機車都倒在路中央，車頭有明顯毀損，員警趕抵後進行測量跟拍照存證。這起車禍發生在17日凌晨，地點位於鼓山區九如四路與日昌街口，當時這名外送員正急著要將餐點送到客人手中，他表示車速不快，也打了方向燈，沒想到就在路口準備左轉時，突然被後方猛力撞上。

▲路口監視器拍下車禍發生的瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲熊貓外送員表示自己是在送餐途中 。（圖／記者吳奕靖攝）

外送員表示說：「也不趕啦，我車速其實很慢啦... 我不曉得跟那麼近啦！就準備要轉過去，打方向燈，然後後面就撞過來啦」，另一邊，肇事的細肩帶白衣女子與後座的黑衣男性友人一臉驚魂未定，男子的手臂上有明顯擦傷，救護人員正在為他清潔傷口並包紮，女子則在一旁向警方說明事發狀況。

這起事故3人都受到輕傷，還好都沒有大礙，而詳細肇事原因還有待警方釐清。

▲交通分隊的員警到場量測車禍現場 。（圖／記者吳奕靖攝）