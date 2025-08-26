騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人騎車時會依賴導航，但也因此踩到法律紅線。就有機車騎士分享，自己幫老闆外送途中，因為沒有手機架，只好在等紅燈時停到路邊看導航，沒想到立刻被警察攔下開單，對方更直接指出正確作法。文章一出，引發網友熱烈討論，有人直呼「因為這個最好抓」，也有人質疑「那送外賣的怎麼辦？」

原PO在Dcard發文表示，因為外送需要導航，但車上沒有安裝手機架，於是趁著停紅燈時靠到路邊看地圖，結果警察馬上走來開單。原PO認為自己已經靠邊停了，不算違規，卻仍吃上罰單，理由是「駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話進行數據通訊或其他有礙安全駕駛之行為」，同時警方也提醒他「要熄火後才能滑手機」。

貼文曝光後，許多網友留言討論，「法條上是寫『行駛』兩個字，你已經停在路邊了，不是在等紅燈，這點或許能爭論看看」、「停紅燈跟完全停在路邊應該還是有差別。」另外，不少人建議直接裝上手機架或使用藍牙耳機，「下次弄個手機架，愛怎麼滑警察都罰不了你」、「放在手機架上就可以了」、「要熄火還要停在安全的地方，不然還是會吃罰單。」

事實上，嘉義市監理站曾強調，無論汽車或機車，駕駛人都必須保持警覺，停等紅燈也不能鬆懈。若要查訊息、看地圖，應靠邊停車並熄火後再操作，否則可能受罰。根據規定，開車滑手機罰3000元，騎車滑手機則罰1000元。

另外，嘉義縣警局也曾說明，使用手機架或藍牙耳機接收訊息，並未以手持方式操作，不屬於違規；但若要使用手機，仍必須確實停妥車輛並選擇安全位置，才能避免觸法。