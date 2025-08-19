　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

瀋陽小哥送外賣遇美籍幼師墜愛河　5個月即閃婚自曝：從不吵架

▲瀋陽外送員小劉遇上「真命天女」漢娜墜入愛河，相識5個月便步入婚姻殿堂。（圖／翻攝極目新聞）

▲瀋陽外送員小劉遇上「真命天女」漢娜墜入愛河。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

遼寧瀋陽一名27歲外送員小劉去（2024）年因送餐結識來自美國的幼兒園教師漢娜，兩人從語言不通到透過翻譯軟體交流，逐漸發現興趣相投。女方不僅在嚴寒中陪同外送，還融入男方生活，感情迅速升溫。今（2025）年初男方當眾求婚，3月即在老家舉行婚禮。新婚夫婦如今共同養寵物、分享中西料理，並表示從未吵架，計畫攜手環遊中國，追尋未來夢想。

▲瀋陽外送員小劉遇上「真命天女」漢娜墜入愛河，相識5個月便步入婚姻殿堂。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，近日，一名遼寧瀋陽的外賣騎手在社交平台發佈多條視頻（影片，下同），分享了他和美國妻子因外賣結緣，最終喜結連理的故事，不少網友對他們的愛情故事送上祝福。

27歲的劉先生回憶，2024年11月，他送餐時與30歲的美籍教師漢娜在電梯內初次見面，因一句「Hello，I love you」拉近距離。隨後。兩人透過外送平台聊天並互加微信，逐漸發現彼此都喜愛動物、美食和運動，漢娜甚至在零下二十多度的冬天陪他一同送外賣，感情快速升溫。

▲瀋陽外送員小劉遇上「真命天女」漢娜墜入愛河，相識5個月便步入婚姻殿堂。（圖／翻攝極目新聞）

劉先生1月在地鐵站求婚成功，3月28日在老家舉行婚禮，漢娜父母雖未到場，但透過視訊送上祝福，夫妻倆婚後還養了寵物犬「布丁」陪伴，閒暇時互相做中西餐，並用翻譯軟體加強語言學習。

劉先生坦言，自己最大的「秘訣」是真心與坦率，他也規劃將來與妻子一起遊歷中國各地，並支持漢娜實現成為作家的夢想。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話藍白2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清
快訊／競爭對手不玩了　大廠飆漲停！刷18年新高
正妹東區賣淫1次5000！　他激戰後得知真相當場崩潰
台灣馬自達「召修4款休旅車」！逾5.5萬輛
罷團突聲明「不銷毀志工協議」　支持者急喊：把個資還我
天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外賣小哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍幼師女博士

瀋陽小哥送外賣遇美籍幼師墜愛河　5個月即閃婚自曝：從不吵架

王毅對話印外長蘇傑生：中印關係呈現回歸合作主航道的積極態勢

求職不看能力看臉蛋？她要求週休二日被嗆：妳漂亮我讓妳天天休

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

德外長批「台海侵擾行為」　陸外交部酸：挑動矛盾、渲染緊張

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」　盼政府「少反中」著重民生經濟

中國首台「電子束光刻機」問世　「羲之」能有機會取代荷蘭EUV？

陸44億大師失蹤？范曾與嬌妻法國看展照曝光　業內盛傳家族內鬥

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

陸外賣小哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍幼師女博士

瀋陽小哥送外賣遇美籍幼師墜愛河　5個月即閃婚自曝：從不吵架

王毅對話印外長蘇傑生：中印關係呈現回歸合作主航道的積極態勢

求職不看能力看臉蛋？她要求週休二日被嗆：妳漂亮我讓妳天天休

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

德外長批「台海侵擾行為」　陸外交部酸：挑動矛盾、渲染緊張

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」　盼政府「少反中」著重民生經濟

中國首台「電子束光刻機」問世　「羲之」能有機會取代荷蘭EUV？

陸44億大師失蹤？范曾與嬌妻法國看展照曝光　業內盛傳家族內鬥

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚2好習慣「早睡是減重關鍵」

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

斯威雅蒂逆轉封后！辛辛那提首冠入袋　嗨喊：我震驚又開心

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

大陸熱門新聞

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

陸「電競勸退班」收費萬元！孩子哭求回家

求職不看能力看臉蛋？要求週休二日卻被嗆醜

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

中國首台「電子束光刻機」問世

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證！　

德外長批台海侵擾行為　中方：挑動矛盾

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

35歲陸網紅醫師過世　她嘆：未想過會患癌

搭高鐵隔壁坐200公斤男！他拍照公審：太擠了

更多熱門

相關新聞

林千又夏威夷舉辦婚禮！　老公正面首曝光「甜蜜擁吻」致詞逼哭在場賓客

林千又夏威夷舉辦婚禮！　老公正面首曝光「甜蜜擁吻」致詞逼哭在場賓客

女星林千又去年11月曬出無名指被鑽戒套牢照片，證實已經答應男友求婚，小倆口在今年3月登記結婚，並透露未婚夫Jeon是史丹佛博士。然而終於在昨（18日）在夏威夷舉辦婚禮，林千又在IG限時動態曬出多張現場照片，她身穿絕美白紗，甜吻老公，也首公開Jeon正面照片，幸福喊：「我必須說，能當我老公實在太偉大了！」

外送員撿到「血書枕頭」救了她！陸女曝自救過程

外送員撿到「血書枕頭」救了她！陸女曝自救過程

婚禮變八點檔！服務生竟是「新郎前任」當場暴走　台上抖出墮胎內幕

婚禮變八點檔！服務生竟是「新郎前任」當場暴走　台上抖出墮胎內幕

林逸欣替父做「水鑽拐杖」　婚禮彩蛋曝！網又看哭了

林逸欣替父做「水鑽拐杖」　婚禮彩蛋曝！網又看哭了

陸外賣店被踢爆「照騙」　美照竟是「AI生成」

陸外賣店被踢爆「照騙」　美照竟是「AI生成」

關鍵字：

外賣外送員美籍教師姻緣婚禮

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面