瀋陽小哥送外賣遇美籍幼師墜愛河　5個月即閃婚自曝：從不吵架

▲瀋陽外送員小劉遇上「真命天女」漢娜墜入愛河。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

遼寧瀋陽一名27歲外送員小劉去（2024）年因送餐結識來自美國的幼兒園教師漢娜，兩人從語言不通到透過翻譯軟體交流，逐漸發現興趣相投。女方不僅在嚴寒中陪同外送，還融入男方生活，感情迅速升溫。今（2025）年初男方當眾求婚，3月即在老家舉行婚禮。新婚夫婦如今共同養寵物、分享中西料理，並表示從未吵架，計畫攜手環遊中國，追尋未來夢想。

《極目新聞》報導，近日，一名遼寧瀋陽的外賣騎手在社交平台發佈多條視頻（影片，下同），分享了他和美國妻子因外賣結緣，最終喜結連理的故事，不少網友對他們的愛情故事送上祝福。

27歲的劉先生回憶，2024年11月，他送餐時與30歲的美籍教師漢娜在電梯內初次見面，因一句「Hello，I love you」拉近距離。隨後。兩人透過外送平台聊天並互加微信，逐漸發現彼此都喜愛動物、美食和運動，漢娜甚至在零下二十多度的冬天陪他一同送外賣，感情快速升溫。

劉先生1月在地鐵站求婚成功，3月28日在老家舉行婚禮，漢娜父母雖未到場，但透過視訊送上祝福，夫妻倆婚後還養了寵物犬「布丁」陪伴，閒暇時互相做中西餐，並用翻譯軟體加強語言學習。

劉先生坦言，自己最大的「秘訣」是真心與坦率，他也規劃將來與妻子一起遊歷中國各地，並支持漢娜實現成為作家的夢想。